مصرع 675 في فيضانات نيبال وعمليات الإنقاذ تتواصل وسط كارثة غير مسبوقة

ارتفعت حصيلة ضحايا الفيضانات والسيول العارمة التي ضربت مناطق واسعة في نيبال إلى 675 قتيلًا، وفق أحدث بيانات أصدرتها السلطات النيبالية، في وقت تتواصل فيه عمليات البحث والإنقاذ عن المفقودين وسط ظروف ميدانية شديدة الصعوبة.

وقالت السلطات إن الكارثة وقعت على الحدود بين نيبال والصين، بعدما اجتاحت مياه الفيضانات مناطق سكنية وألحقت أضرارًا واسعة بالمنازل والطرق والجسور ومنشآت البنية التحتية، بينما لا تزال فرق الإنقاذ تواجه صعوبات كبيرة بسبب التضاريس الجبلية والانهيارات الطينية.

وحسب أحدث الأرقام، لا تزال السلطات تبحث عن 2,426 شخصًا مفقودًا في نيبال، ما يزيد المخاوف من ارتفاع حصيلة الضحايا خلال الساعات المقبلة، مع استمرار عمليات انتشال الجثامين والبحث عن ناجين في المناطق الأكثر تضررًا.

وتشير التقارير إلى أن الكارثة ارتبطت بانهيار جليدي أو تدفق مفاجئ للمياه والحطام في منطقة جبلية، ما أدى إلى اندفاع كميات هائلة من المياه والطين والصخور عبر مجاري الأنهار، وتسبب في تدمير منشآت حيوية وعزل بعض المناطق عن محيطها.

في سياق متصل، أكدت السلطات الصينية وفاة 7 أشخاص في منطقة التبت جراء الكارثة، لترتفع الحصيلة الإجمالية في نيبال والتبت إلى 682 قتيلًا وفق أحدث البيانات المتاحة.

وتواصل السلطات النيبالية عمليات الإغاثة وإجلاء الناجين، في ظل مشاركة ودعم دوليين لمواجهة تداعيات الكارثة، بينما تتزايد الحاجة إلى معدات متخصصة للوصول إلى المناطق المحاصرة وإنقاذ المفقودين.

تأتي هذه التطورات في وقت تواجه فيه نيبال واحدة من أخطر الكوارث الطبيعية التي شهدتها البلاد خلال السنوات الأخيرة، مع استمرار المخاوف من حدوث فيضانات جديدة، الأمر الذي يفرض تحديات كبيرة أمام فرق الإنقاذ والجهات الحكومية خلال المرحلة المقبلة.