وظائف وزارة العمل 2026 .. فرص للمهندسين والفنيين والمحاسبين بمرتبات 16 ألف جنيه

تواصل وزارة العمل جهودها في توفير فرص عمل جديدة للشباب من مختلف التخصصات، من خلال نشرة التوظيف التي تتضمن مجموعة من الوظائف المتاحة لدى شركات ومؤسسات القطاع الخاص، مع توفير مزايا مالية مناسبة تتلاءم مع طبيعة الوظائف والخبرات المطلوبة.

وظائف

وظائف خاليه تعلنها وزارة العمل

وأعلنت وزارة العمل عن توافر عدد من فرص العمل التخصصية أمام الكوادر الهندسية والفنية والمحاسبية، للعمل بإحدى الشركات بمنطقة صلاح سالم، وذلك بمرتبات شهرية تتراوح بين 12 ألف جنيه و16 ألف جنيه، وفقًا للتخصص والخبرة المطلوبة لكل وظيفة.

وظائف وزارة العمل المتاحة

وتضمنت فرص العمل المعلنة عددًا من الوظائف في المجالات الهندسية والفنية والمحاسبية، وجاءت التفاصيل على النحو التالي.

مهندس ميكانيكا. مطلوب شغل وظيفة واحدة، مع ضرورة توافر خبرة لا تقل عن 5 سنوات، ويصل الراتب المحدد للوظيفة إلى 16 ألف جنيه شهريًا.

مهندس ميكاترونيكس. تتوافر وظيفة واحدة للتخصص، ويشترط امتلاك خبرة 3 سنوات، بينما يبلغ الراتب 16 ألف جنيه شهريًا.

فني كهرباء

مطلوب 1 فني كهرباء من أصحاب الخبرة التي لا تقل عن 5 سنوات، براتب يصل إلى 12 ألفًا و800 جنيه شهريًا.

فني ميكانيكا

تشمل الوظائف المطلوبة أيضًا فني ميكانيكا بخبرة لا تقل عن 5 سنوات، براتب يبلغ 12 ألفًا و800 جنيه شهريًا.

محاسب عام

أعلنت الشركة عن حاجتها إلى 4 محاسبين عام، ويبدأ الراتب من 12 ألف جنيه شهريًا، مع إمكانية زيادة الأجر وفقًا لمستوى الخبرة والكفاءة.

وظائف

شروط التقديم على وظائف وزارة العمل

وحددت وزارة العمل عددًا من الشروط والضوابط الواجب توافرها في المتقدمين للوظائف المعلنة، بما يتناسب مع طبيعة كل تخصص والمهام المطلوبة.

ويشترط أن يكون المتقدم حاصلًا على المؤهل الدراسي المناسب للوظيفة، سواء مؤهل عال أو متوسط، وفقًا للتخصص المطلوب.

كما اشترط الإعلان ألا يزيد سن المتقدم على 30 عامًا، إلى جانب ضرورة توافر سنوات الخبرة المحددة لكل وظيفة، خاصة الوظائف الهندسية والفنية التي تتطلب خبرة عملية سابقة.

مكان وطرق التقديم على الوظائف

ودعت وزارة العمل الراغبين في التقدم للوظائف، ممن تنطبق عليهم الشروط المحددة، إلى التواصل مع جهة العمل.

كما يمكن للراغبين في الالتحاق بالوظائف التوجه مباشرة إلى مقر العمل الكائن في منطقة صلاح سالم، عمارات العبور، لاستكمال إجراءات التقديم والتعرف على تفاصيل الوظيفة.

وظائف

وتأتي هذه الفرص ضمن جهود وزارة العمل المستمرة لتوفير وظائف مناسبة للشباب في القطاع الخاص، وربط الباحثين عن العمل باحتياجات سوق العمل، خاصة في التخصصات الهندسية والفنية والمحاسبية التي تحظى بطلب متزايد من جانب الشركات والمؤسسات.