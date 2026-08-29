بعد احتفالات المولد النبوي.. رحيل أقدم صانع حلوى بطهطا في سوهاج

في أجواء امتزجت فيها فرحة الاحتفال بالمولد النبوي الشريف بمشاعر الحزن والأسى، خيم الحزن على أهالي مدينة طهطا شمال محافظة سوهاج، عقب وفاة الحاج محمود عبد الحميد جمعة، أحد أقدم وأشهر أصحاب مصانع حلوى المولد النبوي بالمدينة، عن عمر ناهز 78 عامًا، بعد رحلة طويلة ارتبط خلالها اسمه بصناعة الحلوى ومواسم المولد التي اعتاد الأهالي الاحتفال بها عامًا بعد آخر.

رحيل أقدم صانع حلوى المولد النبوي الشريف

وجاء رحيل الحاج محمود عبد الحميد جمعة في توقيت شديد، بعدما شهدت طهطا الخميس الماضي أجواء الاحتفال بالمولد النبوي الشريف، وهو الموسم الذي ظل طوال عقود جزءًا أساسيًا من حياة الراحل وعمله، حيث ارتبطت حلوى المولد التي تُصنع داخل مصنعه بذكريات أجيال متعاقبة من أبناء المدينة والقرى المحيطة بها.

وعرف أهالي طهطا الراحل باعتباره واحدًا من أقدم العاملين في مجال صناعة حلوى المولد النبوي، حيث قضى سنوات طويلة من عمره في هذه المهنة، محافظًا على الطابع التقليدي لصناعة الحلوى، لتصبح منتجاته جزءًا من مظاهر الاحتفال بالمولد النبوي داخل العديد من المنازل في طهطا وسوهاج والمحافظات المجاورة.

ولم تكن صناعة حلوى المولد بالنسبة للحاج محمود مجرد مصدر للرزق، وإنما كانت مهنة ارتبطت باسمه وامتدت معه لسنوات طويلة، وشهد خلالها تطور صناعة الحلوى وتغير أشكالها وأنواعها، مع احتفاظه بمكانته بين أصحاب المصانع والعاملين في هذا المجال.

وفور انتشار خبر وفاته، سادت حالة من الحزن بين أهالي طهطا، خاصة ممن عرفوا الراحل على مدار سنوات طويلة، وتداول عدد من أبناء المدينة خبر وفاته، مستعيدين ذكرياتهم مع الرجل الذي ارتبط اسمه بأحد أبرز مظاهر الاحتفال بالمولد النبوي الشريف.

رحل الحاج محمود عبد الحميد جمعة عن عمر ناهز 78 عامًا، تاركًا خلفه سيرة امتدت لعقود داخل مهنة ارتبطت بفرحة المولد النبوي، ليبقى اسمه حاضرًا في ذاكرة أبناء طهطا باعتباره واحدًا من أقدم أصحاب مصانع حلوى المولد النبوي في المدينة.