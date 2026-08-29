قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الكاميرات فضحته.. .. أغرب نهاية لـ حرامي في الأقصر قبل القبض عليه
ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات في نيبال إلى 626 قتيلا ونحو ألفي مفقود
«وأبشروا بالجنة» .. وفاة مسن أثناء صلاة العشاء داخل مسجد بالأقصر
مصر على رأس المجموعة السادسة بقرعة بطولة العالم لناشئي الريشة الطائرة
4 آيات قرآنية أفضل من نعيم الدنيا.. علي جمعة: يعرفها العلماء فقط
توتنهام يواجه نيوكاسل في ظهور مرتقب لـ عمر مرموش بالدوري الإنجليزي
تعرف على طرق حجز تذاكر قطارات السكك الحديدية
التبول المتكرر ليلًا .. ما الوقت المناسب لآخر كوب ماء أو عصير؟.. اشرب رشفات صغيرة عند الشعور بالعطش.. نصائح لتقليل دخول الحمام
بعد احتفالات المولد النبوي.. رحيل أقدم صانع حلوى بطهطا في سوهاج
مسؤول أمريكي : واشنطن ستحصل 55% من إنتاج النفط الفنزويلي
أمير هشام: محمد صبحي يقترب من الرحيل عن الزمالك في يناير
أمير هشام : عبدالله السعيد جاهز لمواجهة الزمالك والسويس بتروجت
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

تعرف على طرق حجز تذاكر قطارات السكك الحديدية

قطارات السكك الحديدية
قطارات السكك الحديدية
حسام الفقي

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، إتاحة عدد من الطرق المختلفة لحجز تذاكر السفر على جميع القطارات وسداد قيمتها؛ تيسيرًا على جمهور الركاب، وللحد من التكدس أمام شبابيك التذاكر.

وتأتي هذه الخطوة في إطار خطة وزارة النقل لتقديم أعلى مستويات الخدمة لجمهور الركاب، والتحديث المستمر بمختلف قطاعات النقل، ومن بينها قطاع السكك الحديدية.

طرق حجز تذاكر القطارات

يمكن لجمهور الركاب الحصول على تذاكر السفر من خلال الطرق التالية:

1- شبابيك التذاكر المنتشرة بمحطات الهيئة المختلفة.

2- الحجز عبر الموقع الإلكتروني الخاص بالهيئة.

3- الحجز من خلال تطبيق الهاتف المحمول «Egyptian National Railways»، المتاح عبر متجري «Play Store» و«App Store».

4- وكلاء البيع من شركات التحصيل الإلكتروني المتعاقدة مع الهيئة لتقديم خدمة بيع وإصدار التذاكر، وهم: «فوري، خالص، الأهلي ممكن، أمان، ضامن، ماجيك باي، خدماتي، أو باي، طلقة، كاش كول، مصاري، أموال، موجة، سمارت باي، وقتي».

5- حجز تذاكر القطارات المكيفة والفاخرة من خلال الاتصال بالخدمة الصوتية على الرقم 1661 من الهاتف المحمول، أو الرقم 09000661 من أي هاتف أرضي، وذلك قبل موعد قيام القطار بساعة، ولمدة تصل إلى 15 يومًا.

6- مكاتب المدينة المنتشرة خارج المحطات، والبالغ عددها 34 مكتبًا على مستوى الجمهورية.

7- ماكينات الحجز الذاتي «TVM» الموجودة ببعض المحطات الرئيسية.


طرق دفع قيمة تذاكر القطارات

كما تتيح الهيئة عدة طرق لسداد قيمة تذاكر القطارات، تشمل:

1- الدفع النقدي بجميع شبابيك ومكاتب الحجز التابعة للهيئة، إلى جانب إتاحة الدفع الإلكتروني ببطاقات «Visa» و«Mastercard» بشبابيك التذاكر في المحطات الرئيسية.

2- الدفع عبر الموقع الإلكتروني وتطبيق الهاتف المحمول باستخدام بطاقات الدفع الإلكتروني «Visa» و«Mastercard».

3- الدفع لدى وكلاء البيع المشار إليهم، سواء نقدًا أو إلكترونيًا ببطاقات الدفع الإلكتروني «Visa» و«Mastercard».

وأكدت الهيئة القومية لسكك حديد مصر استمرار جهودها لتقديم أفضل خدمة ممكنة لجمهور الركاب، في ظل اهتمام الدولة بهذا المرفق الحيوي الذي ينقل ملايين الركاب سنويًا، وما شهده من نقلة نوعية في مستوى الخدمات المقدمة.

خطة وزارة النقل وزارة النقل قطاعات النقل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حالة الطقس

الأرصاد: انخفاض مفاجئ في درجات الحرارة.. وتوقعات بسقوط أمطار علي هذه المناطق

التوقيت الشتوي

الساعة 12 تصبح 11 مساءً.. بدء العمل بالتوقيت الشتوي 2026 في هذا الموعد

تنسيق الجامعات

53.5 % للتربية 64.9% للحقوق وآداب موجه 60.1% .. مؤشرات تنسيق المرحلة الثالثة 2026

المتهمين

اتصالحوا بقسم الشرطة وخرجوا فضحوه والسر في خطيبته | علاقة صادمة بالإسكندرية

السيطرة على حريق في مخزنين للخردة بـ رويسات شرم الشيخ

السيطرة على حريق في مخزنين للخردة بـ رويسات شرم الشيخ

حالة الطقس

الأرصاد تزف بشري سارة بشأن طقس الأيام القادمة

البنك المركزي

البنك المركزي : نتابع مع الخارجية تفاصيل فرع بنك مصر في الإمارات

المتهم

علاقة عاطفية مع مصرى.. الداخلية تكشف لغز العثور على جثث سيدتين في الهرم

ترشيحاتنا

تدشين مشروع Creeks

كمبوند creeks بالإسكندرية.. مشروع سكني عالمي بأيدٍ مصرية وتنفيذ أكبر الاستشاريين والمعماريين

البنوك الكندية

البنوك الكندية بين أداء استثنائي ومخاوف من بلوغ الذروة

سعر الذهب

ثابتة بدون تغيير.. الأعيرة الذهبية في السعودية الآن

بالصور

التبول المتكرر ليلًا .. ما الوقت المناسب لآخر كوب ماء أو عصير؟.. اشرب رشفات صغيرة عند الشعور بالعطش.. نصائح لتقليل دخول الحمام

شرب المياه قبل النوم والتبول المتكرر.. ما الوقت المناسب لآخر كوب؟
شرب المياه قبل النوم والتبول المتكرر.. ما الوقت المناسب لآخر كوب؟
شرب المياه قبل النوم والتبول المتكرر.. ما الوقت المناسب لآخر كوب؟

طريقة سهلة للحفاظ على رائحة الحمام منعشة طوال اليوم.. سر صودا الخبز

طريقة سهلة للحفاظ على رائحة الحمام منعشة طوال اليوم
طريقة سهلة للحفاظ على رائحة الحمام منعشة طوال اليوم
طريقة سهلة للحفاظ على رائحة الحمام منعشة طوال اليوم

هل تضخم البروستاتا يؤثر على الكلى؟.. أعراض حدوث مشكلة في تدفق البول.. هذا النوع من الأشعة يحدد بدقة مواطن الألم

هل تضخم البروستاتا يؤثر على الكلى؟
هل تضخم البروستاتا يؤثر على الكلى؟
هل تضخم البروستاتا يؤثر على الكلى؟

صداع آخر اليوم.. هل السبب الهاتف أم قلة المياه أم التوتر؟.. التصرف الصحيح حال عدم وجود أعراض مقلقة

صداع آخر اليوم.. هل السبب الهاتف أم قلة المياه أم التوتر؟
صداع آخر اليوم.. هل السبب الهاتف أم قلة المياه أم التوتر؟
صداع آخر اليوم.. هل السبب الهاتف أم قلة المياه أم التوتر؟

فيديو

جزء من الفيديو

شباب يضايقون شابًا يرتدي الجلباب الصعيدي على كورنيش الإسكندرية| شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: بين الأصالة والتطنيش.. المجتمع المصري الآن

إيمان حكيم

إيمان حكيم تكتب: معادلة الاشتباك الذكي.. هل تتغير قواعد اللعبة في المشهد الحزبي؟

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: الفرصة الأخيرة

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: سياسات الاحتلال تجاه سوريا ولبنان!

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: فلسفة النصر ومفهوم القيادة النبوية في المعارك

المزيد