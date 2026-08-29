تعرف على طرق حجز تذاكر قطارات السكك الحديدية

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، إتاحة عدد من الطرق المختلفة لحجز تذاكر السفر على جميع القطارات وسداد قيمتها؛ تيسيرًا على جمهور الركاب، وللحد من التكدس أمام شبابيك التذاكر.

وتأتي هذه الخطوة في إطار خطة وزارة النقل لتقديم أعلى مستويات الخدمة لجمهور الركاب، والتحديث المستمر بمختلف قطاعات النقل، ومن بينها قطاع السكك الحديدية.

طرق حجز تذاكر القطارات

يمكن لجمهور الركاب الحصول على تذاكر السفر من خلال الطرق التالية:

1- شبابيك التذاكر المنتشرة بمحطات الهيئة المختلفة.

2- الحجز عبر الموقع الإلكتروني الخاص بالهيئة.

3- الحجز من خلال تطبيق الهاتف المحمول «Egyptian National Railways»، المتاح عبر متجري «Play Store» و«App Store».

4- وكلاء البيع من شركات التحصيل الإلكتروني المتعاقدة مع الهيئة لتقديم خدمة بيع وإصدار التذاكر، وهم: «فوري، خالص، الأهلي ممكن، أمان، ضامن، ماجيك باي، خدماتي، أو باي، طلقة، كاش كول، مصاري، أموال، موجة، سمارت باي، وقتي».

5- حجز تذاكر القطارات المكيفة والفاخرة من خلال الاتصال بالخدمة الصوتية على الرقم 1661 من الهاتف المحمول، أو الرقم 09000661 من أي هاتف أرضي، وذلك قبل موعد قيام القطار بساعة، ولمدة تصل إلى 15 يومًا.

6- مكاتب المدينة المنتشرة خارج المحطات، والبالغ عددها 34 مكتبًا على مستوى الجمهورية.

7- ماكينات الحجز الذاتي «TVM» الموجودة ببعض المحطات الرئيسية.



طرق دفع قيمة تذاكر القطارات

كما تتيح الهيئة عدة طرق لسداد قيمة تذاكر القطارات، تشمل:

1- الدفع النقدي بجميع شبابيك ومكاتب الحجز التابعة للهيئة، إلى جانب إتاحة الدفع الإلكتروني ببطاقات «Visa» و«Mastercard» بشبابيك التذاكر في المحطات الرئيسية.

2- الدفع عبر الموقع الإلكتروني وتطبيق الهاتف المحمول باستخدام بطاقات الدفع الإلكتروني «Visa» و«Mastercard».

3- الدفع لدى وكلاء البيع المشار إليهم، سواء نقدًا أو إلكترونيًا ببطاقات الدفع الإلكتروني «Visa» و«Mastercard».

وأكدت الهيئة القومية لسكك حديد مصر استمرار جهودها لتقديم أفضل خدمة ممكنة لجمهور الركاب، في ظل اهتمام الدولة بهذا المرفق الحيوي الذي ينقل ملايين الركاب سنويًا، وما شهده من نقلة نوعية في مستوى الخدمات المقدمة.