مسؤول أمريكي : واشنطن ستحصل 55% من إنتاج النفط الفنزويلي

أكد مسؤول أمريكي “ رفض ذكر إسمه ” أن واشنطن حصلت على 55% من إنتاج النفط في مشروع بين القطاع الخاص الأمريكي وفنزويلا.

ونقلت فايننشال تايمز عن المسؤول الأمريكي: شركة أمريكية ستحصل على امتياز مدته 100 عام لحقول نفط فنزويلية.

وأشار المسؤول الاأمريكي إلى أن إجمالي الاحتياطيات المؤكدة التي سيحصل عليها المشروع مع فنزويلا 63 مليار برميل.

ومنذ قليل ؛ أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إبرام صفقة نفطية هي الأضحم مع فنزويلا حيث قال : أبرمنا للتو اتفاقية مع فنزويلا هي أضخم صفقة نفط في تاريخ العالم.

وأضاف ترامب في تصريحات له : وزيرا الخارجية والحرب نجحا في تأمين حصولنا على أكثر من 65 مليار برميل من احتياطيات النفط في فنزويلا.

وتابع : الصفقة التاريخية مع فنزويلا تضاعف احتياطاتنا من النفط لأكثر من الضعف وتزيد مواردنا النفطية بشكل كبير.

وزاد : الصفقة مع فنزويلا ستؤدي إلى خفض أسعار الوقود بشكل ملموس لجميع الأمريكيين لفترة طويلة في المستقبل

وأكمل : الصفقة مع فنزويلا ستساعد في وضعها على مسار نحو نجاح هائل وازدهار عظيم

وأمضى: الصفقة مع فنزويلا ستعمل على تعزيز العلاقات المتنامية بالفعل بين فنزويلا والولايات المتحدة بشكل كبير.