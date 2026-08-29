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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

جامعة السويس تواصل منافسات مهرجان طرب لاكتشاف مواهب طلاب الجامعات

7 جامعات تتنافس في منافسات مهرجان «طرب 2» للموسيقى والغناء بجامعة السويس
7 جامعات تتنافس في منافسات مهرجان «طرب 2» للموسيقى والغناء بجامعة السويس
محمد ثروت

تتواصل فعاليات منافسات النسخة الثانية من مهرجان طرب 2 للموسيقى والغناء بجامعة السويس والذي تستضيفه الجامعة خلال الفترة من 26 حتى 30 أغسطس الجاري  بمشاركة عدد من الجامعات المصرية في إطار دعم المواهب الفنية والإبداعية لدى الطلاب وتشجيعهم على تقديم مواهبهم في مختلف المجالات الفنية 

وشهدت منافسات اليوم الجمعة تقديم مجموعة متنوعة من العروض الموسيقية والغنائية بمشاركة وفود جامعات الفيوم، وسوهاج، وأسيوط، وكفر الشيخ، وبورسعيد، وطنطا، وقنا، حيث قدم الطلاب المشاركون فقرات فنية عكست المستوى المتميز للمواهب الطلابية، وسط تفاعل وحضور من الوفود المشاركة واللجان الفنية 

لجان التحكيم تواصل تقييم العروض

وتواصل لجان التحكيم أعمالها لتقييم الفرق والعروض المشاركة في مهرجان طرب للموسيقى والغناء، وفقا للمعايير الفنية المعتمدة، وسط منافسة قوية بين الجامعات المشاركة  والتي حرصت على الاستعداد الجيد للمشاركة في النسخة الثانية من المهرجان 

وتأتي فعاليات المهرجان في إطار الاهتمام بالأنشطة الطلابية ودورها في اكتشاف وتنمية المواهب الفنية، وإتاحة الفرصة أمام الطلاب للتعبير عن قدراتهم الإبداعية والموسيقية في أجواء تنافسية تجمع شباب الجامعات المصرية 

جامعات السويس والقاهرة والإسكندرية في منافسات السبت

ومن المقرر أن تستأنف منافسات مهرجان طرب 2 بجامعة السويس صباح غد السبت، بمشاركة جامعات المنوفية، والعاصمة، والإسكندرية، والسويس، والقاهرة، وفق جدول العروض المقرر للمهرجان، تمهيدًا لإعلان الفرق والأعمال الفائزة وتكريمها خلال حفل ختام الفعاليات

وتقام فعاليات المهرجان تحت رعاية الدكتور عبدالعزيز قنصوة وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور أشرف حنيجل رئيس جامعة السويس، والدكتور كريم همام مستشار وزير التعليم العالي للأنشطة الطلابية ومدير معهد إعداد القادة، في إطار دعم الأنشطة الطلابية واكتشاف المواهب الشابة بالجامعات المصرية


 

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