بنيران المدفعية .. جيش الاحتلال يستهدف منطقة وادي السلوقي جنوبي لبنان

نفذ سلاح المدفعية في جيش الاحتلال الإسرائيلي قصفا مدفعيا منذ قليل ؛ إستهدف به منطقة وادي السلوقي جنوبي لبنان بحسب ماذكرت تقارير إعلامية .

وفي وقت لاحق ؛ تعرضت بلدات دوحة كفررمان ومحيط تلة الدبشة في جنوب لبنان لقصف مدفعي إسرائيلي متقطع، بالتزامن مع تحليق للمسيّرات الاسرائيلية في أجواء المنطقة.

ونفذ جيش الاحتلال الإسرائيلي تفجيراً كبيراً في بلدة كفرتبنيت، فيما شن الطيران الحربي الإسرائيلي مساء الجمعة، غارة استهدفت دوحة كفررمان عند الأطراف الشرقية للبلدة، وذلك بعدما ألقت مسيّرة اسرائيلية في وقت سابق مواد متفجرة فوق البلدة.

كما أغار الطيران الحربي للاحتلال الإسرائيلي على حي الدير في النبطية الفوقا على دفعتين، بفارق أقل من ربع ساعة بين الغارتين، فيما استهدفت المدفعية الإسرائيلية أطراف بلدة حاريص في قضاء بنت جبيل.

وفي سياق التصعيد، شنت مسيّرة اسرائيلية غارة استهدفت محيط الميتم الواقع بين بلدتي النبطية الفوقا وميفدون، وسط استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على عدد من المناطق الجنوبية.