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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

أمريكا تمنع وزيرة عراقية سابقة من دخول بلادها وتضعها على قوائم الإرهاب

وزير المالية العراقية السابقة طيف سامي
وزير المالية العراقية السابقة طيف سامي
محمود نوفل


سحبت السلطات الأمريكية  تأشيرة الدخول الخاصة بـ طيف سامي، وزيرة المالية العراقية السابقة، التي كانت قد مدحتها واشنطن ذات مرة بوصفها "امرأة الحديد" الشجاعة في العراق لجهودها في مكافحة الفساد.

وقالت الخارجية الأمريكية في تصريحات لها - بحسب وسائل إعلام - فإن ذلك القرار جاء  بعد أن وضعت إدارة التحقيقات الفيدرالية (FBI) اسمها على قائمة مراقبة الإرهاب.

وكانت وزيرة المالية العراقية السابقة طيف سامي محمد الشكرجي قد مُنحت جائزة "المرأة الدولية للشجاعة" في عام 2022 من قبل وزير الخارجية الأسبق أنتوني بلينكن والسيدة الأولى السابقة جيل بايدن.

تُمنح هذه الجائزة تقديراً لـ "النساء من جميع أنحاء العالم اللواتي أظهرن شجاعة وقوة وقيادة استثنائية في الدفاع عن السلام، والعدالة، وحقوق الإنسان، والمساواة بين الجنسين، وتمكين النساء والفتيات بكافة تنوعاتهن".


وشغلت سامي منصب وزيرة المالية العراقية من عام 2022 حتى يوليو 2026.

الخارجية الأمريكية وزيرة عراقية العراق قوائم الإرهاب جائزة المرأة الدولية للشجاعة أنتوني بلينكن

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