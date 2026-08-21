رئيس الوزراء العراقي: لن أترشح لولاية ثانية وإنشاء صندوق التنمية برأسمال 100 مليار دولار

أكد رئيس مجلس الوزراء العراقي علي الزيدي أن إغلاق مضيق هرمز يمثل تحدياً كبيراً.



وقال رئيس الوزراء العراقي في كلمته خلال حوار بغداد الثامن : سنقدم موازنة تمثل خريطة للمستقبل الاقتصادي للعراق فموازنة العام المقبل ستركز على قطاع الكهرباء في الإنتاج والتوزيع والنقل والتوسع في توظيف الطاقة الشمسية.

وأضاف : أجرينا إصلاحات في التعامل مع الاستهلاك المحلي للوقود وفق موديل اقتصادي جديد يحقق وفرة مالية بمقدار 17.8 تريليون دينار على مدار عام كامل.

كما زاد : جميع القوى السياسية متفقة تماما على المضي في حصر السلاح بيد الدولة وجار العمل على آليات تسليم السلاح وإنهاء هذه الحالة تماماً.



كما شدد على أنه لا توجد نوايا أو احتمالات لأي تصادم عسكري ولن نسمح لأعداء العراق باستغلال أي فرصة ، مؤكدا على أنه لا تراجع عن مكافحة الفساد والحكومة تحظى بدعم واسع من القوى السياسية.

وأردف رئيس الوزراء: نعمل على توسعة تصدير النفط عن طريق ميناء جيهان التركي وهناك عمل للتصدير عن طريق بانياس والعقبة ونعمل على زيادة حصة العراق التصديرية من خلال أوبك ونسعى إلى الوصول إلى 8-10 ملايين برميل يوميا خلال 6 سنوات.



وتابع : العراق حارب داعش الارهابي نيابة عن المنطقة والعالم ومن الإنصاف أن ينال حصة تصديرية للنفط الخام توازي حجم سكانه وخزينه النفطي.

وكشف رئيس الوزراء قائلا: ألزمت نفسي بعدم الترشيح لولاية ثانية وبرامجنا الإصلاحية ستحصد نتائجها الحكومات المقبلة.

وقال رئيس الوزراء: صندوق التنمية سيكون برأسمال 100 مليار دولار وسنعتمد مساهمة البنك المركزي والاكتتاب العام إضافة إلى اسهام مؤسسات تمويل دولية واقليمية.



كما ختم رئيس الوزراء: وجود سلاح خارج إطار الدولة سيشكل بيئة طاردة للاستثمار وهذا مرفوض كونه لا يصب بمصلحة العراقيين.