بعد العقوبات الأمريكية ضدها.. تحذير عاجل من رئيسة المحكمة الجنائية الدولية

حذرت رئيسة المحكمة الجنائية الدولية أكاني وسي من "زوال سيادة القانون الدولي" بعد العقوبات الأمريكية ضدها .

وفرضت الولايات المتحدة عقوبات على رئيسة المحكمة الجنائية الدولية أكاني وسي، متهمة إياها بالمشاركة المباشرة في جهود المحكمة للتحقيق أو توقيف أو احتجاز أو محاكمة مسؤولين لم تقبل حكوماتهم اختصاص المحكمة.

وذكر وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أن إدارة الرئيس دونالد ترامب تعتبر المحكمة الجنائية الدولية هيئة "فوق وطنية فاسدة ومسيسة للغاية"، متهما إياها بإساءة استخدام سلطتها وتجاوز نطاق اختصاصها.

وشدد على أن واشنطن لن تتسامح مع ما وصفه بتقويض سيادة الدول.

وتحظر العقوبات المفروضة على مسؤولي المحكمة دخولهم إلى الولايات المتحدة، كما تعرقل معاملاتهم العقارية والمالية في البلاد.