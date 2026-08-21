سقوط لاعبة بالسيرك القومي في جمصة خلال العرض.. وإحالة الواقعة للتحقيق

شهد السيرك القومي بمدينة جمصة واقعة سقوط إحدى اللاعبات خلال مشاركتها في أحد العروض، ما استدعى تدخل إدارة البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية لمتابعة ملابسات الحادث.

وأصدر الفنان تامر عبد المنعم، رئيس البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية، قرارًا بإحالة الواقعة إلى التحقيق بشكل عاجل، مع تكليف الشؤون القانونية بالوقوف على تفاصيل ما حدث وتحديد المسؤوليات.

وتأتي الواقعة بالتزامن مع استمرار الموسم الصيفي للسيرك القومي في جمصة، الذي انطلق في يوليو الماضي ويستمر حتى 10 سبتمبر 2026، ويقدم مجموعة متنوعة من الفقرات الاستعراضية والأكروبات.



