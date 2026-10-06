محافظ القليوبية يوجه بتكثيف أعمال النظافة والحفاظ على المظهر الحضاري

أكد الدكتور المهندس حسام عبد الفتاح محافظ القليوبية أهمية الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وسرعة التعامل مع الشكاوى والمشكلات، والعمل على إزالة أسبابها من جذورها، مع تعزيز التواصل المباشر مع المواطنين وحسن التعامل معهم.

كما شدد المحافظ خلال جلسة المجلس التنفيذي، على تكثيف أعمال النظافة ورفع المخلفات أولًا بأول، ومتابعة حالة الشوارع والميادين والطرق، والقضاء على بؤر تجمعات القمامة، واتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على المظهر الحضاري للمدن والقرى.

وأكد محافظ القليوبية أهمية حسن إدارة واستغلال الموارد والمعدات والأصول التابعة للوحدات المحلية وتعظيم الاستفادة منها، مع إجراء حصر دوري للمعدات وبيان حالتها ومعدلات تشغيلها، واتخاذ الإجراءات اللازمة لرفع كفاءتها.