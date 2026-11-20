أكد الإعلامي عمرو أديب أن تكريم اسم الرئيس الراحل محمد أنور السادات داخل الكونجرس الأمريكي ومنحه الميدالية الذهبية يمثل تقديرًا مهمًا لمسيرته السياسية والتاريخية، وما قدمه من قرارات وإنجازات تركت تأثيرًا كبيرًا في تاريخ مصر والمنطقة.



السادات كان شخصية فذة

وقال عمرو أديب، خلال تقديمه برنامج «الحكاية» المذاع عبر قناة «إم بي سي مصر»، إن السادات كان شخصية فذة وقائدًا بكل ما تحمله الكلمة من معنى، مشيرًا إلى أن فترة حكمه شهدت تحولات فارقة غيرت مسار الدولة المصرية.

وأوضح أن الرئيس الراحل اتخذ قرارات تاريخية لا يمكن تجاهل تأثيرها، بداية من قيادة مصر في حرب أكتوبر 1973، مرورًا باتفاقية السلام مع إسرائيل، وصولًا إلى الانفتاح الاقتصادي وإعادة بناء العلاقات مع الغرب، وكسر أنماط الهيمنة التي كانت قائمة آنذاك.



الحديث عن أن السادات غيّر وجه مصر

وأضاف أن الحديث عن أن السادات غيّر وجه مصر ليس مبالغة، بل حقيقة تؤكدها المحطات الكبرى التي شهدتها البلاد خلال فترة حكمه، لافتًا إلى أن شخصيته حملت أبعادًا درامية وتراجيدية جعلتها واحدة من أبرز الشخصيات السياسية في التاريخ المصري الحديث.

علامات تاريخية لا يمكن محوها

وأشار أديب إلى أن السادات ترك علامات تاريخية لا يمكن محوها من الذاكرة المصرية، مؤكدًا أن تكريمه في الكونجرس الأمريكي يمثل مناسبة مهمة لاستعادة هذه المحطات والتوقف أمام ما قدمه من إنجازات.