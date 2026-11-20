تشهد مسارح القاهرة مساء اليوم، ثلاثة عروض مسرحية لطلاب ذوي الهمم،من ابناء محافظات الإسكندرية والجيزة والقاهرة،وذلك قبل انطلاق حفل ختام الدورة الاولى للمهرجان القومي للمسرح المدرسي في الثامنة من مساء الأحد، بمسرح الحمهورية، وتتنوع موضوعات العروض بين استلهام الحضارة المصرية القديمة، واستحضار إحدى المحطات المهمة في التاريخ الوطني، والتعبير عن حقوق ذوي الهمم وقدراتهم وإمكاناتهم، تحت رعاية السيدة الفاضلة انتصار السيسي، حرم السيد رئيس الجمهورية.

وتبدأ فعاليات اليوم على مسرح السامر، بعرض «أرض الذهب»، بمشاركة طلاب مدرسة الإخلاص الفكرية ومدرسة سعد زغلول بمحافظة الإسكندرية، التابعتين لإدارة غرب التعليمية، من المراحل الابتدائية والإعدادية والثانوية لذوي الهمم، وهو من تأليف إسلام القاضي، وإخراج محمد علي محمود ومنار محمد عبد السلام سليم.

وتدور أحداث العرض حول رحلة يقوم بها أحد الطلاب برفقة والده، الذي يعمل مرشدًا سياحيًا، إلى الأقصر، حيث يشاهد الرسوم التي تجسد الزراعة على جدران المعابد، ويظهر له فلاح من العصر الفرعوني يصطحبه في جولة للتعرف على أساليب الزراعة لدى المصريين القدماء والأدوات التي استخدموها، ومقارنتها بما يُستخدم في العصر الحديث، إلى جانب التعرف على المحاصيل التي زرعوها، كما يبرز العرض مكانة نهر النيل باعتباره شريان الحياة، ومظاهر تقديس المصريين القدماء له، ومن بينها عروس النيل.

ويستضيف مسرح قصر ثقافة روض الفرج،عرض «شجرة الدر»، بمشاركة طلاب مدرسة النور للمكفوفين بمحافظة الجيزة، التابعة لإدارة الدقي التعليمية، من جميع المراحل التعليمية، وهو من تأليف وإخراج عادل عبد الفتاح صالح.

ويتناول العرض سيرة الملكة المصرية شجرة الدر، التي تولت حكم مصر في فترة شديدة الخطورة، كانت فيها البلاد تواجه تهديدات الأعداء على حدودها،حيث تستعرض الأحداث موقفها من وفاة الملك نجم الدين أيوب، وحرصها على كتمان الخبر حفاظًا على الروح المعنوية للجيش، حتى تحقق النصر، ثم إعلان وفاة الملك بعد ذلك.

ويشارك في العرض آلاء محمد، ومحمود جمال، وشعبان محمد، وإبراهيم فتحي، ومصطفى سعد، فيما تتولى سلفيا سمير الغناء، وعبير محمد الإعداد الموسيقي، ودعاء محروس الديكور والملابس، وهالة حامد الإشراف العام.

وعلى مسرح السامر يقدم عرض «اسمعونا»، الذي يقدمه طلاب المركز النموذجي للتثقيف الفكري بمحافظة القاهرة، التابع لإدارة عين شمس التعليمية، بالمرحلة الإعدادية، وهو من تأليف وفاء حسين وإخراج سيد فاروق.

وتدور الفكرة الأساسية للعرض حول التعبير عن حقوق ذوي الهمم، وإبراز قدراتهم وإمكاناتهم، والتأكيد على أنهم أشخاص قادرون على الحلم والنجاح والمشاركة في المجتمع، وأنهم لا يحتاجون إلى الشفقة، بل إلى التفاهم والاحترام والدعم وإتاحة الفرصة لهم لإثبات حقوقهم.

ويشارك في العرض فريدة طارق عبد الله، وجنى محمد طه، وريتاچ أشرف محمد، وريتاچ عبد الرحيم رجب، وشذا أشرف محمد، ومنة الله محمود محمد، وياسمين مجدي عبد النبي، وإسماعيل رجب عيد إسماعيل، وسيف الدين عمرو، وعبد الله إبراهيم عبد النبي، ومازن حاتم منصور، وياسين إبراهيم محمد، وحمزة عبد المنعم جهاد.

يأتي إطلاق الدورة الأولى للمهرجان القومي للمسرح المدرسي في إطار دعم ورعاية المواهب المسرحية لدى طلاب المدارس، والارتقاء بالمسرح المدرسي وتعزيز دوره بوصفه أحد أهم روافد اكتشاف المواهب وتنمية القدرات الإبداعية والفنية لدى النشء، إلى جانب دوره التربوي والثقافي في تنمية شخصية الطالب، وتعزيز قيم العمل الجماعي والحوار والانضباط وتحمل المسؤولية والانتماء.

كما يستهدف المهرجان توفير مساحة وطنية لعرض التجارب المسرحية المدرسية المتميزة، وتشجيع الابتكار والإبداع، ودعم دور المعلمين والمشرفين القائمين على النشاط المسرحي، وتبادل الخبرات بين الفرق المسرحية المدرسية من مختلف محافظات الجمهورية، فضلًا عن تعزيز حضور المسرح والفنون في العملية التعليمية.