يمثل اشتهاء الحلويات أحد أبرز التحديات التي تواجه الأشخاص الراغبين في إنقاص الوزن، خاصة مع القلق من السعرات الحرارية المرتفعة والسكريات التي قد تؤثر على الالتزام بالنظام الغذائي. لكن اختيار مكونات طبيعية وبدائل مناسبة قد يساعد على الاستمتاع بحلوى لذيذة دون الإفراط في تناول السكر.

وتعد كيكة الشوكولاتة والموز بالشوفان من الوصفات التي يمكن إدراجها ضمن نظام غذائي متوازن، إذ تعتمد على حلاوة الموز الطبيعية ودقيق الشوفان والكاكاو الخام غير المحلى، مع إمكانية التحكم في كمية التحلية المضافة.

طريقة عمل كيكة الشوكولاتة والموز للدايت

ونستعرض طريقة عمل كيكة الشوكولاتة والموز للدايت بخطوات سهلة وسريعة، لتكون خيارًا مناسبًا لمحبي الحلويات أثناء اتباع نظام غذائي لإنقاص الوزن.

طريقة عمل كيكة الشوكولاتة والموز للدايت

مقادير كيكة الشوكولاتة والموز للدايت:

ثمرتان من الموز الناضج، فكلما زادت درجة نضجه زادت حلاوته الطبيعية.

كوب من الشوفان المطحون «دقيق الشوفان».

بيضتان بدرجة حرارة الغرفة.

3 ملاعق كبيرة من الكاكاو الخام غير المحلى.

ربع كوب من الحليب خالي الدسم، أو حليب اللوز أو جوز الهند.

ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.

نصف ملعقة صغيرة من الفانيليا السائلة.

ملعقة كبيرة من عسل النحل، ويمكن الاستغناء عنها حسب الرغبة.

رشة من القرفة لإضافة نكهة مميزة.

للتزيين: قطع من الشوكولاتة الداكنة بنسبة كاكاو 70% أو أكثر، أو شرائح الموز.

طريقة عمل كيكة الشوكولاتة والموز للدايت

طريقة تحضير كيكة الشوكولاتة والموز خطوة بخطوة:

ـ يُهرس الموز جيدًا باستخدام شوكة داخل وعاء عميق حتى يصبح ناعمًا وقريبًا من القوام الكريمي.

ـ يُضاف البيض والفانيليا والحليب وعسل النحل، في حالة استخدامه، إلى الموز المهروس، ثم تُخفق المكونات بالمضرب اليدوي حتى تتجانس.

ـ يُضاف دقيق الشوفان والكاكاو الخام والبيكنج بودر ورشة القرفة إلى الخليط السائل.

ـ تُقلب المكونات برفق حتى يختفي الدقيق تمامًا ويتكون خليط كيك متوسط القوام.

ـ يُصب الخليط في قالب صغير مبطن بورق الزبدة، أو مدهون بطبقة خفيفة جدًا من زيت جوز الهند.

ـ تُوزع قطع الشوكولاتة الداكنة على سطح الخليط حسب الرغبة.

ـ يُوضع القالب في فرن مُسخن مسبقًا على درجة حرارة 180 مئوية لمدة تتراوح بين 20 و25 دقيقة، أو يمكن تحضيرها في الميكروويف لمدة 3 دقائق تقريبًا عند استخدام مج مناسب لتحضير حصة فردية، مع متابعة التسوية حسب قوة الجهاز.

طريقة عمل كيكة الشوكولاتة والموز للدايت

فوائد كيكة الشوكولاتة والموز بالشوفان

تجمع هذه الوصفة بين عدد من المكونات التي توفر عناصر غذائية مفيدة، إذ يحتوي الموز والشوفان على الألياف التي تساعد على تعزيز الشعور بالشبع ودعم صحة الجهاز الهضمي.

كما يحتوي الشوفان على ألياف البيتا جلوكان القابلة للذوبان، والتي قد تساعد في تحسين مستويات الكوليسترول وتنظيم استجابة الجسم للسكر بعد تناول الطعام.

أما الكاكاو الخام، فيحتوي على مركبات نباتية مضادة للأكسدة، بينما توفر الشوكولاتة الداكنة بعض هذه المركبات أيضًا، بحسب نسبة الكاكاو ومكونات المنتج.

وتتميز الوصفة بإمكانية التحكم في كمية السكر المضاف، خاصة عند الاعتماد على الموز الناضج للتحلية والاستغناء عن عسل النحل.

ومع ذلك، فإن وصفة كيكة الشوكولاتة والموز ليست خالية من السعرات الحرارية، كما أن إضافة العسل أو الشوكولاتة الداكنة تزيد من قيمتها الحرارية؛ لذلك تظل الكمية المتناولة وإجمالي السعرات اليومية عاملين مهمين عند إدراجها ضمن نظام غذائي لإنقاص الوزن.