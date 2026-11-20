شهدت منافسات برنامج «دولة التلاوة» خروج المتسابقين يوسف رعنة وأحمد حسام الدين، بعد تصويت لجنة التحكيم على أداء المتسابقين، وإعلان مجموع الدرجات التي حصل عليها كل متسابق، فيما لجأت اللجنة إلى إعادة التصويت بين أحمد حسام الدين ومحمد محمود الخولي، بعد تساويهما في مجموع الدرجات، قبل أن تحسم النتيجة لصالح محمد محمود الخولي.

وجاء المتسابق فياض أحمد فياض في مقدمة الحاصلين على الدرجات، بعدما سجل 274 درجة، فيما حصل كل من محمود محمد خليفة وأحمد أشرف سرور على 273 درجة لكل منهما.

وحصل المتسابقان مصطفى حمودة وربيع إسماعيل خطاب على 272 درجة لكل منهما، بينما تساوى أحمد حسام الدين ومحمد محمود الخولي في مجموع الدرجات، بواقع 271 درجة لكل متسابق.

وفي المقابل، حصل المتسابق يوسف رعنة على 270 درجة، ليأتي في المركز الأخير بين المتسابقين الثمانية، وفقًا للدرجات المعلنة.

وبعد تساوي أحمد حسام الدين ومحمد محمود الخولي في مجموع الدرجات، أعادت لجنة التحكيم التصويت بينهما لحسم المنافسة، وأسفرت الإعادة عن اختيار محمد محمود الخولي، ليواصل مشواره في المسابقة، بينما انتهت مشاركة أحمد حسام الدين، إلى جانب يوسف رعنة.