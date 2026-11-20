قال عمر مهنا، رئيس مجلس إدارة الغرفة الأمريكية بالقاهرة ورئيس مجلس الأعمال المصري الأمريكي، إنه يعتبر نفسه محظوظًا بحضور مناسبة تاريخية بحجم تكريم الرئيس الراحل أنور السادات في الكونجرس الأمريكي، بعد مرور 45 عامًا على اغتياله، مؤكدًا أن أي مصري كان سيشعر بفخر كبير جدًا لحضور هذه الاحتفالية.

تأييد الحزبين الأمريكيين لتكريم السادات يحمل دلالة مهمة

وأضاف مهنا، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي، مقدمة برنامج «الصورة» عبر قناة «النهار»، أن تكريم الرئيس الراحل لم يكن مجرد مناسبة بروتوكولية، بل مثّل اعترافًا أمريكيًا حقيقيًا بالدور التاريخي الذي لعبه السادات في تغيير المعادلة السياسية والاستراتيجية في منطقة الشرق الأوسط، وكذلك في تغيير مسار العلاقات المصرية الأمريكية.

وأوضح أن التكريم يعكس تقديرًا للدور الذي أداه الرئيس الراحل في تاريخ العلاقات بين القاهرة وواشنطن، وما أحدثه من تحول في مسارها، مشيرًا إلى أن توقيت الاحتفالية، بعد 45 عامًا على اغتياله، يسلط الضوء على مكانته ودوره التاريخي.

وأشار مهنا إلى أن التشريع الذي أتاح حصول الرئيس الراحل أنور السادات على الميدالية الذهبية للكونجرس حظي بتأييد واسع من الحزبين الجمهوري والديمقراطي، معتبرًا أن هذا التوافق يحمل دلالة مهمة، لأنه يعكس تقديرًا يتجاوز الانقسامات الحزبية السائدة على الساحة السياسية الأمريكية.

وأكد أن تأييد الحزبين لتكريم السادات يبرز حجم التقدير الذي يحظى به دوره التاريخي، لافتًا إلى أن حضور هذه المناسبة كان مصدر فخر كبير بالنسبة إليه باعتباره مصريًا.