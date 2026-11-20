عادت الغواصة البريطانية «إتش.إم.إس.فينجنس»، إحدى غواصات البحرية الملكية المسلحة بصواريخ نووية، إلى اسكتلندا بعد إتمام مهمة استمرت 217 يوما، متجاوزة الرقم القياسي السابق البالغ 205 أيام، الذي سجلته غواصة «إتش إم إس فانجارد» في أبريل الماضي.

ويرى خبراء أن تسجيل رقمين قياسيين متتاليين لمدة انتشار الغواصات لا يعكس بالضرورة قوة البحرية الملكية، بقدر ما يشير إلى مشكلات داخل أسطول الغواصات النووية، ترتبط بتأخر أعمال الصيانة للغواصات القديمة وتزايد الضغوط النفسية على أفراد الطواقم.

وأوضح خبراء أن غواصات فئة «فانجارد» صُممت في الأصل لتنفيذ مهام تستمر نحو ثلاثة أشهر، إلا أن بعض دورياتها باتت تمتد لأكثر من ضعف هذه المدة، بعدما كانت المهام التي تستمر 100 يوم نادرة في السابق.

وتضم الغواصة الواحدة نحو 140 فردا، فيما تؤدي فترات الانتشار الأطول إلى زيادة كميات الأغذية والإمدادات التي يتعين تخزينها داخل الغواصات، بما في ذلك الممرات والمساحات المتاحة، في ظل ضيق المساحات الداخلية.

وتعزو الحكومة البريطانية إطالة مدة المهام إلى خفض الميزانية؛ الذي أدى إلى تباطؤ أعمال الصيانة.

وتعد «إتش إم إس فينجنس»، التي دخلت الخدمة عام 1998، واحدة من أربع غواصات من فئة «فانجارد» البريطانية، ويبلغ طولها نحو 150 مترا ويصل وزنها إلى 17 ألفا و526 طنا؛ وهي مصممة لحمل صواريخ «ترايدنت» الباليستية، وتضم 16 أنبوب إطلاق.

ويمكن لصواريخ «ترايدنت» حمل عدة رؤوس نووية قادرة على استهداف أهداف مستقلة؛ فيما تمثل غواصات «فانجارد» محور استراتيجية الردع النووي البريطانية.

وتعتمد البحرية الملكية البريطانية سياسة الردع النووي المستمر في البحر، التي تضمن وجود غواصة واحدة على الأقل مسلحة نوويا في دورية دائمة، بهدف الحفاظ على قدرة البلاد على الرد النووي حتى في حال تعرض منشآتها العسكرية الأخرى لأضرار جسيمة جراء هجوم كبير. غير أن طول فترات الصيانة لبعض غواصات الأسطول يزيد العبء على الغواصات القادرة على تنفيذ المهام.

وتواجه أطقم الغواصات النووية ضغوطا نفسية كبيرة، إذ تقضي معظم فترة انتشارها تحت الماء وفي صمت لاسلكي لتجنب الكشف عن مواقعها، مع محدودية التواصل مع العالم الخارجي.

ويمكن للبحارة تلقي رسائل من أسرهم مرة أسبوعيا لا تتجاوز 120 كلمة، تعرف باسم «رسائل العائلة»، وتخضع لمراجعة مسؤولي البحرية قبل تسليمها، كما لا يُسمح لهم بالرد عليها، ما قد يحول دون اطلاعهم على تطورات مهمة في حياة أسرهم لعدة أشهر.

كما سلطت الأضواء خلال السنوات الأخيرة على ظروف العمل في أسطول الغواصات البريطاني، في ظل اتهامات بالتحرش والتمييز ضد النساء؛ إذ تحدثت صوفي بروك، إحدى أوائل النساء اللاتي عملن ضمن أطقم الغواصات البريطانية، عام 2022 عن تعرضها لتحرش جنسي متكرر، فيما قدم قائد البحرية الملكية آنذاك الأدميرال بن كي اعتذارا عام 2024، واصفا كراهية النساء في الخدمة على متن الغواصات بأنها أمر لا يمكن التسامح معه.

وتزايدت المخاوف بشأن مستقبل أسطول الغواصات النووية البريطانية، إذ صُممت غواصات «فانجارد» للعمل نحو 25 عاما، إلا أن تأخر دخول الجيل الجديد من الغواصات الخدمة يعني أن الغواصات الحالية ستواصل العمل لنحو 40 عاما، ومن المتوقع أن تدخل أول غواصة من فئة «دريدنوت»، وهي «إتش إم إس دريدنوت»، الخدمة نحو عام 2032.