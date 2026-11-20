افتتحت مديرية أوقاف الأقصر، اليوم الجمعة، مسجد العتيق بمدينة إسنا، في إطار جهود وزارة الأوقاف لإعمار بيوت الله ماديًا وروحيًا، والارتقاء برسالتها الدعوية والإيمانية.

وقام بافتتاح المسجد الدكتور محمود عبد الدايم الجندي، وكيل مديرية أوقاف الأقصر، وأمَّ المصلين في صلاة الجمعة، وألقى خطبة بعنوان "حقوق الطفل في الإسلام"، تناول خلالها عناية الشريعة الإسلامية بالطفل، وما كفلته له من حقوق، مؤكدًا أن رعاية الأطفال وحفظ حقوقهم وحسن تربيتهم مسؤولية شرعية ومجتمعية، وأن بناء الإنسان يبدأ بالتنشئة السليمة وغرس القيم والأخلاق والفضائل في نفوس الأجيال.

حضر الافتتاح الشيخ حسن الأمير، مدير إدارة أوقاف إسنا، والشيخ علي شعبان، كبير المفتشين بالإدارة، إلى جانب عدد من القيادات الأمنية.

ويأتي افتتاح المسجد في إطار خطة وزارة الأوقاف لإعمار بيوت الله، والاهتمام بتهيئتها لاستقبال المصلين، وتعزيز دورها في نشر الفكر الوسطي المستنير، وترسيخ القيم الدينية والأخلاقية، بما يسهم في تعزيز دور المسجد في بناء الوعي وخدمة المجتمع.