أعلنت الحكومة الفيدرالية الصومالية، تنفيذ غارات جوية بالتنسيق مع القيادة العسكرية الأمريكية في أفريقيا (أفريكوم)، استهدفت مواقع حركة "الشباب" الارهابية خلال الفترة من 13 إلى 15 نوفمبر 2026.

وأوضحت الحكومة الصومالية - في بيان أوردته وكالة الأنباء الصومالية (صونا)، اليوم الجمعة، - أن الغارات استهدفت مواقع قرب منطقة "ليجو"، شمال غربي مقديشو، ومنطقة "يورا لافاجاري"، غرب مدينة "جلب"، إضافة إلى مدينة "جمامة"، شمال شرقي كيسمايو.

وأكدت استمرار التعاون العسكري بين القوات المسلحة الصومالية وأفريكوم لملاحقة عناصر الحركة ، مشيرة إلى أن المليشيات تمثل تهديداً لأمن الصومال والولايات المتحدة واستقرار المنطقة.

وتأتي الغارات ضمن الحملة العسكرية التي أطلقتها الحكومة الصومالية عام 2022 ضد حركة الشباب الإرهابية، بدعم من الولايات المتحدة وشركاء دوليين. وشهدت العمليات خلال عامي 2025 و2026 مواجهات متجددة، في ظل استعادة الحركة السيطرة على مناطق في وسط البلاد وجنوبها، ما دفع القوات الحكومية وحلفاءها إلى تكثيف العمليات البرية والجوية.