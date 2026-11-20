قد يعتقد بعض الآباء أن فرض السيطرة الكاملة على الأبناء، ورفض اعتراضاتهم، والتقليل من مشاعرهم، مجرد أساليب لتربيتهم وتعليمهم الانضباط، لكن هذه التصرفات قد تكون أحيانًا من العلامات المرتبطة بالنرجسية في التعامل مع الأطفال، وتترك آثارًا نفسية تمتد إلى مرحلة البلوغ.

ما تأثير الأب النرجسي على الأبناء؟

وكشفت الكاتبة والمعالجة النفسية جيمي كانون، في تقرير نشره موقع «Psychology Today»، أن الآباء ذوي السمات النرجسية غالبًا ما يتبعون أنماطًا متكررة في تربية أبنائهم، تختلف تمامًا عن أسس التربية الصحية التي تقوم على التعاطف والاحترام وتفهم احتياجات الطفل ومشاعره.

وأشار التقرير، إلى أن الأبحاث ربطت بين التربية النرجسية وزيادة احتمالية ظهور أنماط التعلق القلق أو التجنبي لدى الأبناء عندما يصبحون بالغين، وهو ما يجعل فهم هذه السلوكيات خطوة مهمة للحد من آثارها النفسية.

وتعتمد التربية الصحية على تحقيق التوازن بين وضع القواعد والحدود الواضحة، وبين منح الطفل الحب والاهتمام والتقدير، مع احترام احتياجاته النفسية والعاطفية.

في المقابل، يميل الآباء ذوو السمات النرجسية إلى وضع رغباتهم واحتياجاتهم في المقام الأول، والتعامل مع الأبناء باعتبارهم وسيلة لتحقيق أهدافهم أو الحصول على الإعجاب والتقدير من الآخرين.

وأوضح التقرير 5 قواعد شائعة في أسلوب تربية الآباء النرجسيين، وهي:

- رغبات الأب أو الأم تأتي دائمًا في المقام الأول:

من أبرز علامات التربية النرجسية أن يضع الوالد احتياجاته ورغباته فوق احتياجات أطفاله، دون مراعاة تأثير ذلك على حالتهم النفسية أو راحتهم.

ففي التربية الصحية، يستطيع الأب أو الأم التخلي عن بعض رغباتهما عندما تتعارض مع مصلحة الطفل، دون أن يعني ذلك تلبية جميع رغباته، وإنما مراعاة احتياجاته الأساسية ومصلحته.

أما الوالد النرجسي، فقد ينظر إلى أبنائه باعتبارهم أشخاصًا يجب أن يقدموا له الاهتمام والتقدير باستمرار، وأن يضعوا رغباته قبل رغباتهم.

وقد يؤدي ذلك إلى شعور الأطفال بأن احتياجاتهم غير مهمة، فيتجنبون التعبير عنها أو يخفون مشاعرهم خوفًا من رفض الوالد أو غضبه، وقد يظهر هذا الضغط في صورة تصرفات سلوكية غير مناسبة للمواقف التي يمرون بها.

ما تأثير الأب النرجسي على الأبناء؟

- الاختلاف في الرأي يُعتبر قلة احترام:

من المفترض أن تسمح التربية السليمة للأطفال بتكوين آرائهم الخاصة والتعبير عنها بطريقة مناسبة لأعمارهم، لأن ذلك يساعدهم على بناء شخصيتهم وتعزيز استقلاليتهم وثقتهم بأنفسهم.

لكن الوالد النرجسي قد يفسر اعتراض الطفل على قراراته أو اختلافه معه باعتباره إهانة أو تقليلًا من احترامه.

وفي هذه الحالة، يصبح الاحترام مرادفًا للطاعة الكاملة والموافقة على كل ما يقوله أو يفعله الأب أو الأم، حتى لو كان الطفل غير مقتنع.

وحذر التقرير من أن حرمان الأطفال من حقهم في التعبير عن آرائهم قد يؤثر سلبًا على تقديرهم لذواتهم، ويجعلهم أقل قدرة على اتخاذ قرارات مستقلة أو الدفاع عن وجهة نظرهم.

- التقليل من مشاعر الأطفال وعدم الاعتراف بها:

يحتاج الطفل إلى مساعدة والديه في فهم مشاعره والتعبير عنها، سواء كانت الحزن أو الخوف أو الغضب أو الفرح، حتى يتمكن من تطوير وعيه العاطفي وقدرته على التعاطف مع الآخرين.

لكن الآباء النرجسيين قد لا يعترفون بمشاعر أبنائهم إلا إذا كانت متوافقة مع مشاعرهم الشخصية، وقد يعتبرون تعبير الطفل عن مشاعر مختلفة نوعًا من الاستفزاز أو السلوك الخاطئ.

ومع تكرار هذا الأسلوب، قد ينشأ الطفل وهو يعتقد أن مشاعره غير مهمة، وأن التعبير عنها أمر غير مقبول.

وقد يصبح أكثر انشغالًا بتوقع مشاعر الآخرين وتقليد ردود أفعالهم بدلًا من فهم مشاعره الحقيقية والتعامل معها بصورة صحية.

ما تأثير الأب النرجسي على الأبناء؟

ـ العلاقة مع الأبناء وسيلة لتحقيق المصالح الشخصية:

تقوم العلاقات الأسرية الصحية على الحب المتبادل والتفاهم والاحترام، لكن الوالد النرجسي قد ينظر إلى علاقته بأبنائه باعتبارها وسيلة للحصول على الإعجاب أو الاهتمام أو تحقيق مكاسب شخصية.

وفي بعض الحالات، قد يتعامل مع الإنفاق على الأبناء ورعايتهم باعتباره دينًا يجب عليهم سداده مستقبلًا، ويشعر بأنهم مدينون له بالطاعة والامتنان الدائم لمجرد أنه تحمل مسؤولية تربيتهم.

وقد يواجه الأبناء صعوبة في التعامل مع هذه العلاقة عندما يكبرون، لأنها لا تقوم على التبادل العاطفي والاحترام المتبادل، وإنما ترتبط بالشعور بالالتزام والضغط النفسي وتوقع المقابل.

- الوالد لا يعترف بأخطائه ولا يتحمل المسؤولية:

الخلافات بين الآباء والأبناء أمر طبيعي، ويمكن أن تكون فرصة لتحسين العلاقة إذا تعامل الطرفان معها بالحوار والاعتراف بالأخطاء.

لكن من السمات التي أشار إليها التقرير في العلاقات النرجسية رفض الوالد تحمل المسؤولية عن الأذى الذي تسبب فيه لأبنائه.

فبدلًا من الاعتذار الحقيقي ومحاولة إصلاح ما حدث، قد يلقي اللوم على الطفل نفسه، أو على أشخاص آخرين، مدعيًا أن تصرفاته كانت نتيجة لما فعله الآخرون.

كما قد يقدم اعتذارًا شكليًا تحت ضغط المحيطين به، دون أن يصاحبه اعتراف حقيقي بالخطأ أو رغبة في تغيير السلوك.

وأوضح التقرير أن تحمل المسؤولية لا يقتصر على الاعتذار بالكلمات، بل يتطلب الاعتراف بالتصرف المؤذي، ومحاولة إصلاح آثاره، وعدم تكراره مرة أخرى.

ما تأثير الأب النرجسي على الأبناء؟

كيف تؤثر التربية النرجسية على الأبناء في مرحلة البلوغ؟

قد ترتبط نشأة الأطفال في بيئة تتسم بالسيطرة والتقليل من المشاعر وغياب التقدير بعدد من الصعوبات النفسية والعاطفية في المستقبل.

ووفقًا للتقرير، ربطت أبحاث سابقة بين التربية النرجسية وأنماط التعلق غير الآمن لدى الأبناء البالغين، خاصة نمطي التعلق القلق والتعلق التجنبي.

وقد يواجه هؤلاء الأبناء صعوبة في بناء علاقات عاطفية مستقرة، أو التعبير عن احتياجاتهم، أو الشعور بالأمان والثقة في العلاقات مع الآخرين.

ما تأثير الأب النرجسي على الأبناء؟

الوعي بسلوكيات الوالد النرجسي يساعد على الحد من آثارها

أكد التقرير أن التعرف على الأنماط المتكررة في التربية النرجسية يمثل خطوة أساسية لفهم تأثيرها على الأبناء والحد من تداعياتها النفسية.

كما أشار إلى أن السمات النرجسية لا تختفي بالضرورة من تلقاء نفسها، ولذلك فإن فهم السلوكيات المؤذية والتعامل مع آثارها من خلال الاستراتيجيات المناسبة يمثلان من أهم وسائل حماية الأبناء نفسيًا.

ومن المهم التأكيد أن ظهور تصرف واحد من هذه التصرفات لا يعني بالضرورة أن الأب أو الأم مصاب باضطراب الشخصية النرجسية، إذ يتطلب التشخيص تقييمًا متخصصًا، كما أن المقال يتناول أنماطًا سلوكية عامة وليس وسيلة لتشخيص الوالدين.