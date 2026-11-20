حصل السويسري جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، على دفعة قوية في سباق الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها يوم 18 مارس 2027؛ بعدما أعلنت اتحادات أمريكا الجنوبية الـ 10، دعمها بالإجماع لترشحه، في خطوة تعزز موقفه قبل الانتخابات المرتقبة خلال المؤتمر السابع والسبعين للفيفا، والمقرر إقامته في العاصمة المغربية الرباط.

وأكد اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم «كونميبول»، في بيان رسمي صدر اليوم الجمعة، أن الاتحادات العشرة الأعضاء جددت مساندتها لإنفانتينو، تقديرًا لقيادته والتغييرات التي شهدتها كرة القدم العالمية خلال فترة رئاسته للاتحاد الدولي.

وأوضح البيان أن مجلس كونميبول اتخذ القرار بالإجماع خلال اجتماعه بمدينة بارانكيا الكولومبية، عشية نهائي بطولة كوبا سود أمريكانا، مشيرًا إلى أن دعم إنفانتينو كان قد حُسم بالفعل خلال مؤتمر الفيفا الذي استضافته باراجواي في مايو 2025.

3 مرشحين في سباق رئاسة الاتحاد الدولي

ويأتي موقف كونميبول في وقت بدأت فيه ملامح المنافسة على رئاسة الاتحاد الدولي لكرة القدم تتضح، بعدما أعلن الفيفا أسماء 3 مرشحين لخوض الانتخابات، يتقدمهم إنفانتينو الذي يسعى للفوز بولاية جديدة، إلى جانب الفرنسي فيليب ديالو، والياباني كوزو تاشيما.

ويحظى الرئيس الحالي بدعم عدد من الاتحادات القارية والوطنية، وهو ما يعزز موقفه في السباق الانتخابي، خاصة بعد إعلان الاتحادات العشرة في أمريكا الجنوبية مساندته بصورة جماعية.

كيف تُحسم انتخابات رئاسة فيفا؟

يمثل تأييد اتحادات أمريكا الجنوبية أهمية انتخابية كبيرة لإنفانتينو، في ظل نظام التصويت المعتمد داخل الاتحاد الدولي لكرة القدم، والذي يمنح كل اتحاد وطني عضوًا صوتًا واحدًا، بصرف النظر عن حجم الاتحاد أو ثقله الكروي.

ويبلغ إجمالي عدد الأصوات في الانتخابات 211 صوتًا، بينما يتطلب الفوز الحصول على الأغلبية المطلقة، أي 106 أصوات على الأقل، ما يجعل حشد التأييد من الاتحادات الوطنية والقارية عاملًا أساسيًا في تحديد هوية الرئيس المقبل.

خلافات سابقة لم تمنع دعم كونميبول لإنفانتينو

ولم يكن تجديد دعم كونميبول لإنفانتينو مفاجئًا، بعدما سبق للاتحاد الأمريكي الجنوبي إعلان مساندته له في مناسبات سابقة، إلا أن الموقف الحالي يأتي رغم خلافات ظهرت خلال الأشهر الماضية بشأن بعض القرارات المتعلقة بإدارة كرة القدم العالمية.

وكان الاتحاد قد أثار- في أغسطس الماضي- مخاوف بشأن ما وصفه بالإجراءات الأحادية المتكررة، التي اتُخذت دون الرجوع إلى الحوار أو الآليات المؤسسية المعتمدة لمعالجة الملفات المختلفة.

وارتبطت تلك التحفظات بمشروع مثير للجدل يتعلق ببيع حصص من حقوق كأس العالم، وهو المشروع الذي لم يُكتب له النجاح، وأثار اعتراضات داخل بعض الأوساط الكروية.

ورغم هذه الخلافات، أكد كونميبول استمرار دعمه لترشيح إنفانتينو، مستندًا إلى تقييمه لقيادته والتغييرات التي شهدتها كرة القدم العالمية خلال السنوات الأخيرة.