كشفت الإعلامية الرياضية ريهام حمدي عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، عن المرشحين لانتخابات رئاسة «فيفا» لعام 2027، وهم: كوزو تاشيما، الرئيس الفخري للاتحاد الياباني، وفيليب ديالو، رئيس الاتحاد الفرنسي، وجياني إنفانتينو، رئيس «فيفا».

وكتبت ريهام حمدي عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»:

«رسميًا | المرشحين لانتخابات الرئاسة في الـ FIFA لعام 2027: كوزو تاشيما، الرئيس الفخري للاتحاد الياباني، فيليب ديالو، رئيس الاتحاد الفرنسي، جياني إنفانتينو، رئيس الـ FIFA».



وأضافت: «سيجرى التصويت في المؤتمر الـ77 للـ FIFA في الرباط يوم 18 مارس 2027».

وأعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم «FIFA» رسميًا أسماء المرشحين لخوض انتخابات رئاسة الاتحاد المقررة عام 2027، والتي تشهد منافسة بين ثلاثة مرشحين، على رأسهم الرئيس الحالي جياني إنفانتينو.

وضمت القائمة كلًا من السويسري جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، والفرنسي فيليب ديالو، رئيس الاتحاد الفرنسي لكرة القدم، بالإضافة إلى الياباني كوزو تاشيما، الرئيس الفخري للاتحاد الياباني لكرة القدم.



كما من المقرر إجراء الانتخابات خلال المؤتمر الـ77 للاتحاد الدولي لكرة القدم، والمقرر إقامته في مدينة الرباط بالمغرب، يوم 18 مارس 2027.



وأوضح FIFA أن الأمانة العامة تلقت الترشيحات المقدمة من الاتحادات الأعضاء، عقب فتح باب الترشح بقرار من مجلس الاتحاد في 29 أبريل 2026، وتمت إحالة الملفات إلى اللجنة الانتخابية المختصة لمراجعتها والتأكد من استيفاء المرشحين للشروط المطلوبة.



ومن المنتظر إخطار الاتحادات الأعضاء بالقائمة النهائية للمرشحين الذين تمت الموافقة على قبول ترشيحاتهم في موعد أقصاه 18 فبراير 2027