أكد السفير أحمد رشيد خطابي، الأمين العام المساعد ورئيس قطاع الإعلام والاتصال بجامعة الدول العربية، أن التلفزيون لا يزال، رغم التطورات التكنولوجية المتسارعة، من الأدوات الأساسية للإخبار والتوعية والترفيه والتفاعل المباشر مع قضايا الشأن العام، وذلك بمناسبة اليوم العالمي للتلفزيون، الذي يوافق 21 نوفمبر من كل عام.

وأوضح خطابي، أن المجتمع الدولي يحيي اليوم العالمي للتلفزيون في 21 نوفمبر من كل عام، تنفيذًا لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الصادر عام 1996، بالتزامن مع انعقاد أول منتدى عالمي عن التلفزيون ودوره في نشر ثقافة السلام والتقارب بين شعوب العالم.

وأضاف رئيس قطاع الإعلام والاتصال، أن قيمة التلفزيون لا تُقاس فقط بقدرته على الوصول إلى الجمهور وما يقدمه من مضمون مرئي، وإنما أيضًا بدوره الفعال في الدفع بمسارات البناء الوطني والتنمية البشرية.

اليوم العالمي للتلفزيون

وأشار إلى أن طبيعة العلاقة مع التلفزيون تغيرت بشكل عميق، فلم يعد المشاهد متلقيًا باستكانة لما تعرضه الشاشات من إنتاجات وأعمال وبرامج، بل أصبح شريكًا في تداول المحتوى والتفاعل معه وإعادة إنتاجه، ضمن فضاء إعلامي مفتوح في سياق التطور التكنولوجي والبث الرقمي وتطبيقات الذكاء الاصطناعي.

واعتبر خطابي، أن التحدي الحقيقي أمام التلفزيون في المرحلة الراهنة لا ينحصر في الالتزام بمعايير الجودة والمنافسة مع المنصات الرقمية، بل يمتد إلى تبني استراتيجيات تواصلية تمتلك القدرة على كسب ثقة الجمهور ومصداقيته لدى شرائحه المتنوعة، وخاصة الشباب، في بيئة أصبحت فيها المعلومة والصورة حقًا للجميع في فضاء إعلامي مفتوح.

وفي سياق متصل، استحضر رئيس قطاع الإعلام والاتصال الأوضاع الاستثنائية المحفوفة بالمخاطر التي يواجهها العاملون في الإعلام الفلسطيني، لا سيما في مجال العمل التلفزيوني الميداني، مشددًا على المسؤولية الأخلاقية والحقوقية للجهات الدولية ذات الصلة في تقديم كل أشكال الدعم والحماية لهم، بما يمكنهم من أداء واجبهم المهني في ظروف آمنة ودون قيود.