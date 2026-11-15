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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الجامعة العربية تبحث تعزيز التعاون الإعلامي مع إدارة قنوات MBC مصر

لقاء السفير خطابي ومدير عام قنوات إم بي سي مصر
لقاء السفير خطابي ومدير عام قنوات إم بي سي مصر
الديب أبوعلي

التقى السفير أحمد رشيد خطابي، الأمين العام المساعد رئيس قطاع الإعلام والاتصال بجامعة الدول العربية، اليوم الأحد، محمد عبد المتعال، المدير العام لقنوات (إم بي سي مصر وشمال إفريقيا)، وذلك بمقر القناة بمدينة الإنتاج الإعلامي، في إطار حرص الجامعة العربية على تعزيز التعاون والتواصل مع المؤسسات الإعلامية العربية.

وتناول اللقاء سبل تعزيز التعاون الإعلامي بين قطاع الإعلام والاتصال ومجموعة قنوات (إم بي سي مصر)، وبحث آفاق التعاون في مجال التغطية الإعلامية لأنشطة الجامعة العربية وفعالياتها، إلى جانب تسليط الضوء على الموضوعات المرتبطة بالإنتاج الإعلامي، خاصة الأعمال الدرامية والمسلسلات الهادفة إلى نشر الوعي المجتمعي وثقافة المواطنة، بما يسهم في تعزيز مسارات التنمية الشاملة، وتوظيف الدراما العربية في تثمين الموروث الثقافي والحضاري العربي.

تغطية أنشطة الجامعة العربية

وأعرب السفير أحمد رشيد خطابي عن تقديره لمجموعة (إم بي سي) لانتشار قنواتها التلفزيونية والإذاعية على امتداد العالم العربي، وإسهاماتها الفعالة في تكريس هذا التوجه، مثمنًا جودة وتنوع إنتاجات المجموعة، وما راكمته من خبرات منذ انطلاقها، فضلًا عن تسخير إمكانياتها وخبراتها الإعلامية والتقنية لتطوير المحتوى الإعلامي بمختلف أبعاده الاجتماعية والثقافية والفنية والترفيهية.

من جانبه، أعرب محمد عبد المتعال، المدير العام لقنوات (إم بي سي مصر وشمال إفريقيا)، عن ترحيبه بتعزيز التواصل والتعاون مع قطاع الإعلام والاتصال بجامعة الدول العربية، مؤكدًا استعداد القناة للانخراط في البرامج الإعلامية ذات الاهتمام المشترك.

وشهد اللقاء، الذي حضرتْه نسيمة شريط، الوزير المفوض ومديرة إدارة الإعلام بجامعة الدول العربية، تنظيم جولة داخل الاستوديوهات المخصصة لبث برامج القناة، والتواصل المباشر مع المسؤولين في مختلف التخصصات.

وأعرب الجانبان عن تطلعهما إلى مواصلة التواصل والتنسيق لإرساء شراكة مهنية تهدف إلى دعم مسيرة العمل الإعلامي العربي المشترك.

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