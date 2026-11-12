الجامعة العربية تحذر من تداعيات استمرار الاعتداءات الحوثية على المملكة

أعربت جامعة الدول العربية عن إدانتها الشديدة لاستمرار الاعتداءات التي تشنها ميليشيا الحوثي على المملكة العربية السعودية، من خلال إطلاق الصواريخ الباليستية وصواريخ كروز والطائرات المسيّرة باتجاه عدد من مناطق المملكة، بما فيها منطقة مكة المكرمة والعاصمة الرياض والمنطقتين الشرقية والجنوبية، في تصعيد خطير يكشف إصرار هذه الميليشيا على تهديد أمن المملكة واستقرارها وتعريض حياة المدنيين للخطر.

وتشدد الجامعة على أن استهداف أراضي المملكة العربية السعودية، بما في ذلك المناطق التي تحتضن المقدسات الإسلامية، يمثل انتهاكاً سافراً لسيادتها وسلامة أراضيها، وخرقاً واضحاً لقواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، فضلاً عما ينطوي عليه من مساس بحرمة المقدسات واستفزاز

لمشاعر المسلمين في مختلف أنحاء العالم.

الدفاعات الجوية السعودية

وفي هذا السياق، تشيد الجامعة بكفاءة الدفاعات الجوية السعودية ويقظتها في التصدي لهذه الاعتداءات وإحباطها، بما يسهم في حماية المدنيين وصون أمن المملكة، مؤكدة تضامنها الكامل مع المملكة ووقوفها إلى جانبها في مواجهة كل ما يستهدف أمنها وسيادتها واستقرارها، ودعمها لما تتخذه من تدابير وإجراءات مشروعة، وفقاً للقانون الدولي، لحماية أراضيها ومواطنيها والمقيمين فيها.

وتحذر الجامعة من أن استمرار هذه الاعتداءات يفاقم التوتر ويقوض الجهود الرامية إلى احتواء التصعيد، ويهدد أمن المنطقة واستقرارها، داعية المجتمع الدولي، ولا سيما مجلس الأمن، إلى تحمل مسؤولياته في التصدي لهذه الاعتداءات المتكررة، والعمل على ضمان التنفيذ الكامل لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وفي مقدمتها القراران 2216 (2015) و2817 (2026)، بما يكفل وضع حد لهذه الممارسات التي تهدد أمن الدول العربية والسلم والأمن الإقليميين والدوليين.