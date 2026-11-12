قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الأرصاد : ارتفاع طفيف في درجات الحرارة غدا.. والعظمى بالقاهرة 26 درجة
إعلام إسرائيلي: ليبرمان يرفض عرض تشكيل حكومة وحدة مع نتنياهو ويتمسك بدعم «إيزنكوت» لتشكيل الحكومة المقبلة
الرئيس السيسي يوجه بتأسيس منظومة وطنية متكاملة للوعي.. وإحياء الدور الحضاري للوقف وتطوير الخطاب الديني
4 وفيات و12 إصابة.. إنهيار مبني في بروكلين الأمريكية
الدولار يرتفع فجأة في البنوك .. وأعلى سعر للشراء في هذا البنك
لسوء النتائج.. مانشستر يونايتد يعلن إقالة مايكل كاريك
الأرصاد: درجات الحرارة أقل من معدلاتها الطبيعية.. وسقوط أمطار على عدة مناطق
تراجع أسعار السلع الغذائية اليوم بالأسواق.. وانخفاض في كرتونة البيض
شوبير يكشف حقيقة تقدم شيكو بانزا وعدي الدباغ بشكاوى ضد الزمالك
توضيح عاجل من التعليم بشأن مشاريع “طلاب 2 بكالوريا” وطريقة تقييمها
هل يحق للطالب الراسب في 2 ثانوي الالتحاق بنظام البكالوريا؟..التعليم تحسم الجدل
الكاف يفتح باب الترشيح للدول لاستضافة 3 نسخ جديدة من أمم أفريقيا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

البحرين تدين استمرار الاعتداءات الحوثية على المملكة العربية السعودية

البحرين تدين استمرار الاعتداءات الحوثية على المملكة العربية السعودية
البحرين تدين استمرار الاعتداءات الحوثية على المملكة العربية السعودية
أ ش أ

 أدانت البحرين واستنكرت بشدة استمرار الاعتداءات التي تشنها ميليشيا الحوثي على المملكة العربية السعودية الشقيقة، بإطلاق الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة باتجاه منطقة مكة المكرمة والعاصمة الرياض والمنطقتين الشرقية والجنوبية، في تصعيد خطير يأتي بعد أيام من استهداف منطقة المدينة المنورة، وما أسفرت عنه من سقوط شظايا صواريخ في مناطق مأهولة بالسكان .

و أعتبرت وزارة الخارجية البحرينية ،في بيان اليوم الخميس ، وفقا لوكالة الأنباء البحرينية، أن هذه الاعتداءات الحوثية المتكررة تمثل انتهاكًا صارخًا لسيادة المملكة العربية السعودية ولأحكام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وتهديدًا لحياة المدنيين وسلامتهم، وتعديًا سافرًا على حرمة المقدسات الإسلامية، واستفزازًا لمشاعر المسلمين في أنحاء العالم، مشيدةً بكفاءة قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي ويقظتها في اعتراض هذه الاعتداءات وإحباطها.

وأكدت الوزارة تضامن مملكة البحرين الكامل مع المملكة العربية السعودية الشقيقة، ودعمها التام لجميع الإجراءات التي تتخذها لصون سيادتها وأمنها واستقرارها، وحماية مواطنيها والمقيمين على أراضيها، ولحقّها المشروع في الدفاع عن النفس وفقًا للمادة (51) من ميثاق الأمم المتحدة، مؤكدةً أن أمن المملكة العربية السعودية جزء لا يتجزأ من أمن مملكة البحرين ومنظومة مجلس التعاون لدول الخليج العربية .

وجددت الخارجية البحرينية دعوة مملكة البحرين مجلس الأمن الدولي إلى اتخاذ إجراءات حازمة ورادعة لوقف الاعتداءات الحوثية المتكررة، ومنع استهداف المقدسات الدينية والأعيان المدنية، ومحاسبة مرتكبيها وداعميها، وضمان التنفيذ الكامل لقراراته ذات الصلة، ولا سيّما القرار رقم2216 (2015)، والقرار رقم2817 (2026)، الذي طالب بوقف دعم الجماعات الوكيلة في المنطقة، بما يكفل حماية المدنيين والمنشآت الحيوية، وحفظ السلم والأمن الإقليميين والدوليين.

أدانت البحرين ميليشيا الحوثي المملكة العربية السعودية الشقيقة إطلاق الصواريخ الباليستية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

طارق وأنس حبيب

الجريدة الرسمية تنشر قرار رئيس الوزراء بإسقاط الجنسية عن طارق وأنس حبيب

مشغولات ذهبية

هبوط قوي في أسعار الذهب بمصر.. وهذه قيمه عيار 21 الآن

عمر مرموش

يتبقى صلاح والشناوي ومنعم.. مرموش يتواصل مع حسام وإبراهيم ويوجه لهما رسالة شكر|خاص

أسعار الدواجن

بورصة الدواجن الآن.. أسعار الفراخ والبانيه اليوم الخميس بالأسواق

حسام حسن

المنتخب ليس حقل تجارب.. حلمي طولان يكشف أسباب رحيل حسام حسن

النائب بالبرلمان التونسي ياسين مامي

برلماني تونسي يقارن مصر ببلاده: كيف تصدّر لنا الطماطم وسكانها 110 ملايين؟

رئيس مجلس الوزراء

بشرى سارة لأساتذة الجامعات.. الحكومة تتوافق على زيادة جديدة في الرواتب والإعلان الاثنين

الدولار

أعلى مستوى في 19 شهراً .. مفاجأة في سعر صرف الدولار الآن بمصر

ترشيحاتنا

ضبط مصنع

ضبط 36 ألف قطعة حلوى جافة داخل مصنع بالقليوبية

تضامن الاجتماعي بالغربية

تضامن الغربية: دعم شامل لتمكين دارسي فصول محو الأمية تعليميا واقتصاديا

تفقد القافلة الطبية بدندرة

قنا.. وفد مستقبل وطن يتفقد قافلة طبية تضم 25 عيادة متنقلة بقرية دندرة

بالصور

طريقة عمل أرز الفاهيتا بالدجاج في المنزل.. وجبة سهلة وسريعة بطعم المطاعم

طريقة عمل أرز الفاهيتا بالدجاج في المنزل.. وجبة سهلة وسريعة بطعم المطاعم
طريقة عمل أرز الفاهيتا بالدجاج في المنزل.. وجبة سهلة وسريعة بطعم المطاعم
طريقة عمل أرز الفاهيتا بالدجاج في المنزل.. وجبة سهلة وسريعة بطعم المطاعم

إطلالة ملكية.. أروى جودة تخطف الأنظار بالأبيض في افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي

أروى جودة
أروى جودة
أروى جودة

فستان أبيض منفوش.. إطلالة جيهان الشماشرجي في حفل زفافها

تفاصيل إطلالة جيهان الشماشرجي في حفل زفافها
تفاصيل إطلالة جيهان الشماشرجي في حفل زفافها
تفاصيل إطلالة جيهان الشماشرجي في حفل زفافها

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منال امام مستشار تربوي

د. منال إمام تكتب: أطفال غزة.. من يحميهم من برد الشتاء؟

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: الغش حين يهدم بنية المجتمع وخلق الأمة السوي

محمد مندور

محمد مندور يكتب: براءة أحمد بن ماجد

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: التعاقب الوظيفي وعصر اللامركزية

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: اسم ثلاثي

المزيد