البحرين تدين استمرار الاعتداءات الحوثية على المملكة العربية السعودية

أدانت البحرين واستنكرت بشدة استمرار الاعتداءات التي تشنها ميليشيا الحوثي على المملكة العربية السعودية الشقيقة، بإطلاق الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة باتجاه منطقة مكة المكرمة والعاصمة الرياض والمنطقتين الشرقية والجنوبية، في تصعيد خطير يأتي بعد أيام من استهداف منطقة المدينة المنورة، وما أسفرت عنه من سقوط شظايا صواريخ في مناطق مأهولة بالسكان .

و أعتبرت وزارة الخارجية البحرينية ،في بيان اليوم الخميس ، وفقا لوكالة الأنباء البحرينية، أن هذه الاعتداءات الحوثية المتكررة تمثل انتهاكًا صارخًا لسيادة المملكة العربية السعودية ولأحكام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وتهديدًا لحياة المدنيين وسلامتهم، وتعديًا سافرًا على حرمة المقدسات الإسلامية، واستفزازًا لمشاعر المسلمين في أنحاء العالم، مشيدةً بكفاءة قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي ويقظتها في اعتراض هذه الاعتداءات وإحباطها.

وأكدت الوزارة تضامن مملكة البحرين الكامل مع المملكة العربية السعودية الشقيقة، ودعمها التام لجميع الإجراءات التي تتخذها لصون سيادتها وأمنها واستقرارها، وحماية مواطنيها والمقيمين على أراضيها، ولحقّها المشروع في الدفاع عن النفس وفقًا للمادة (51) من ميثاق الأمم المتحدة، مؤكدةً أن أمن المملكة العربية السعودية جزء لا يتجزأ من أمن مملكة البحرين ومنظومة مجلس التعاون لدول الخليج العربية .

وجددت الخارجية البحرينية دعوة مملكة البحرين مجلس الأمن الدولي إلى اتخاذ إجراءات حازمة ورادعة لوقف الاعتداءات الحوثية المتكررة، ومنع استهداف المقدسات الدينية والأعيان المدنية، ومحاسبة مرتكبيها وداعميها، وضمان التنفيذ الكامل لقراراته ذات الصلة، ولا سيّما القرار رقم2216 (2015)، والقرار رقم2817 (2026)، الذي طالب بوقف دعم الجماعات الوكيلة في المنطقة، بما يكفل حماية المدنيين والمنشآت الحيوية، وحفظ السلم والأمن الإقليميين والدوليين.