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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

مشروع مونوريل يحصل على جائزة أفضل مشروع بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا

جانب من الحدث
جانب من الحدث
آية الجارحي

حققت شركة المقاولون العرب، إنجازاً متميزاً بحصدها 9  جوائز ضمن  MEED Projects Awards 2026، لتتصدر الشركات الفائزة بالمسابقة هذا العام من حيث عدد الجوائز.

وجاء هذا التتويج تقديراً للتميز في تنفيذ مجموعة من المشروعات الاستراتيجية والمتنوعة، وعلى الصعيد الإقليمي، حقق مشروع المونوريل  إنجازاً استثنائياً بحصوله على جائزتين على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا  (MENA)، وهما:

أفضل مشروع نقل بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا  Transport Project of the Year – MENA Winner

وأيضا MEED Project of the Year 2026، وهي الجائزة الكبرى التي تُوّج بها المشروع باعتباره أفضل مشروع على الاطلاق بمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا لعام ٢٠٢٦ .

ويمثل مشروع المونوريل شرق النيل، وغرب النيل، أحد مشروعات النقل الذكى التى اطلقتها وزارة النقل، ضمن مشروعاتها، ويجرى تنفيذه تحت إشراف الهيئة القومية للأنفاق، عن طريق شركتى المقاولون العرب وشركة أوراسكوم للانشاءات .

كما حصدت شركة المقاولون العرب على 7  جوائز على المستوى المحلى(Egypt National Awards) شملت عدداً من المشروعات المتميزة في قطاعات التنمية العمرانية والطرق والنقل والرعاية الصحية وإحياء التراث والمرافق والمناطق الترفيهية، وهي:

مشروع أبراج العلمينDevelopment Project of the Year ، ومشروع محور عمرو بن العاصRoad Project of the Year ، ومشروع محطة أوسيم لمعالجة مياه الشرب بالجيزة Small Project of the Year ، ومشروع الحديقة المركزية (النهر الأخضر) بالعاصمة الإدارية الجديدة Leisure Project of the Year ، ومشروع إحياء القاهرة الخديوية  Refit & Redevelopment Project of the Year ، وهى مشروعات تابعة لوزارة الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

كما حصل على الجائزة فى فئة مشروعات النقل مشروع مونوريل العاصمة الإدارية الجديدة ومدينة السادس من أكتوبرTransport Project of the Year  ، وحصلت المقاولون العرب كذلك على جائزة مشروع الرعاية الصحية من خلال مستشفى كليوباترا التجمع  Sky Hospital – Healthcare Project of the Year .

مونوريل المقاولون العرب أفضل مشروع نقل

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