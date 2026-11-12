إصابة 3 أفراد من أسرة واحدة بتسمم عقب تناول وجبة سمك بالدقهلية

أُصيب 3 أفراد من أسرة واحدة، بينهم طفلة تبلغ من العمر 4 أعوام، بحالة مغص وقيء، إثر تناولهم وجبة سمك فاسدة ، بمنطقة الشركة الإنجليزية 2 بمدينة دكرنس بمحافظة الدقهلية.

تلقت مديرىة أمن الدقهليةبلاغًا بإصابة 3 أشخاص من أسرة واحدة بحالة مغص وقيء، وعلى الفور تم الدفع بسيارتي إسعاف إلى مكان البلاغ.

وأسفر الحادث عن إصابة كل من: فاتن محمد أبو النجا، 35 عاما .

غادة أحمد سمير، 14 عاما ونور السيد الشرقاوي، 4 أعوام .

تم نقل المصابين إلى مستشفى دكرنس لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، فيما تم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الواقعة.