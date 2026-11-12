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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

مبنى الركاب 4 بمطار القاهرة يستهدف استقبال 110 ملايين راكب سنويًا بعد 2041

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
منار عبد العظيم

تواصل الدولة العمل على تطوير مطار القاهرة الدولي وتعزيز قدراته الاستيعابية، من خلال مشروع إنشاء مبنى الركاب رقم 4، الذي يستهدف دعم مكانة المطار كمركز إقليمي وعالمي للنقل الجوي، وزيادة قدرته على استقبال أعداد أكبر من المسافرين خلال السنوات المقبلة.

وتابع الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال اجتماع عقده اليوم، الخميس، مع رئيس مجلس الوزراء ووزير الطيران المدني وعدد من المسئولين، الموقف التنفيذي للمشروع، باعتباره أحد المشروعات القومية المهمة لتطوير قطاع الطيران المدني.

70 مليون راكب في المرحلة الأولى

ويستهدف مشروع مبنى الركاب رقم 4 رفع الطاقة الاستيعابية لمطار القاهرة الدولي إلى 70 مليون راكب سنويًا في المرحلة الأولى، على أن تصل إلى 110 ملايين راكب سنويًا بعد عام 2041، بما يعزز قدرة المطار على مواكبة الزيادة المتوقعة في حركة السفر والنقل الجوي.

ويمثل المشروع خطوة مهمة ضمن خطة تطوير البنية التحتية للمطارات المصرية، وتعزيز موقع مصر على خريطة النقل الجوي الإقليمي والدولي.

الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي في الصالة الجديدة

وأكد الرئيس السيسي ضرورة إنشاء مبنى الركاب وفق أحدث المعايير العالمية، مع تطبيق أحدث التقنيات التكنولوجية والاعتماد على الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي، بما يساهم في رفع كفاءة التشغيل وتيسير الإجراءات أمام المسافرين.

كما شدد على مراعاة أعلى معايير الاستدامة البيئية وكفاءة استخدام الموارد، بما يتوافق مع أفضل المعايير الدولية في إنشاء وتشغيل المطارات.

ويأتي المشروع ضمن توجه الدولة لتحديث المطارات المصرية، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمسافرين، وتعزيز قدرة قطاع الطيران على استيعاب النمو في حركة الركاب خلال المرحلة المقبلة.

الرئيس السيسي الرئيس عبد الفتاح السيسي الذكاء الاصطناعي

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