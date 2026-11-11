لوك لافت.. نيللي كريم تخطف الانظار بظهورها الأخير

نشرت الفنانة نيللي كريم، صورا جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام، ظهرت فيها بإطلالة لافتة.

إطلالة نيللي كريم

وظهرت نيللي كريم، مرتدية جمبسوت جينز باللون الكحلي الغامق، وجاء الجمبسوت بتصميم عصري ليكشف عن جمالها ورشاقتها.

كما اختارت نيللي كريم، أن تترك شعرها البني الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة تتناسب مع ظهورها.

ومن الناحية الجمالية تعتمد نيللي كريم، في المكياج على اللمسات الناعمة ، واختيار احمر الشفاه باللون البني الناعم ليبرز جمال أنوثتها، مع نظارة شمسية باللون البني لتبرز جمالها.

ونعرض لكم صور الفنانة نيللي كريم