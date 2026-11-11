قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
8 صور ترصد لقاء وزير التعليم بالفائزين في مسابقة «100 معلم متمكن مبدع»
خلال لقاءهم بوزير التعليم.. المعلمون يشيدون بقرارات تحسين أوضاعهم المالية والمهنية
وزير التعليم:نستعين بأفضل التجارب الدولية في تطوير المناهج ونستفيد من خبرات الدول المتقدمة
عبد اللطيف: أصدرنا قرارات تطوير منظومة التعليم بعد اجتماعات مع المعلمين ومديري المدارس
"الأرصاد" تحذر من الشبورة المائية الكثيفة وانخفاض الحرارة غدًا .. والصغرى بالقاهرة 14 درجة
إنحفاض نسبة ضعف القراءة والكتابة بالمدارس لـ13% وارتفاع الحضور المدرسي لـ87%
الجريدة الرسمية تنشر قرار تخصيص 2669 فدانا بالبحر الأحمر لخفض الدين العام وإصدار الصكوك السيادية
وزير التعليم: المعلمون أبطال يتحملون مسؤولية وطنية عظيمة
وزير التعليم : ننسق مع المالية لتحسين الأوضاع المالية للأخصائيين
اختراق بالذكاء الاصطناعي.. قراصنة يتسللون إلى وثائق الأمن القومي في طاجيكستان ويسرقون 2000 ملف
علي ماهر: أثق في اللاعبين أمام مالاوي.. ونسعى لاستكمال ما قدمه حسام حسن
أين ستذهب أموال ترشيد الإنفاق الحكومي.. ومفاجأة بشأن أسعار الدولار والنفط
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ أسوان يشيد بجهود الأمن بعد تصفية عنصرين شديدي الخطورة بنصر النوبة

جهود متنوعة
جهود متنوعة
محمد عبد الفتاح

قدم المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان ، شكره للأجهزة الأمنية بقيادة اللواء عبد الله جلال مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسوان، تقديراً لجهودها المتواصلة فى ملاحقة العناصر الإجرامية والتصدى لمخاطر الجريمة وتجارة المواد المخدرة، بما يسهم فى حماية المواطنين وتعزيز الشعور بالأمان وذلك فى إطار الحرص على دعم الأمن والإستقرار وفرض الانضباط بالشارع الأسوانى .

ضربات أمنية مركزة تستهدف بؤر الإجرام وتجارة المخدرات
وفى هذا السياق ، كثفت مديرية أمن أسوان جهودها الأمنية من خلال توجيه ضربات مركزة إستهدفت أوكار العناصر الإجرامية بمختلف المراكز والمدن ، ونجحت فى تصفية عنصرين إجراميين شديدى الخطورة بنصر النوبة ، وهما " أبو ياسين ومهدى " ، والمطلوبين فى عدد من قضايا المخدرات والسلاح .

جهود متنوعة

ضبط أسلحة ومواد مخدرة خلال المواجهة الأمنية
وأسفرت الجهود عن ضبط رشاش جرينوف وسلاحين آليين ، وكميات من مخدرى الحشيش والشابو ، بالإضافة إلى مبلغ مالى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة .
 

تؤكد هذه الجهود حرص الأجهزة الأمنية على مواصلة ملاحقة العناصر الإجرامية والتصدى الحاسم لتجارة المواد المخدرة من خلال الحملات والضربات الأمنية الإستباقية ، بما يدعم منظومة الأمن والإستقرار ويرسخ الإنضباط بمختلف أنحاء المحافظة .

اسوان محافظة اسوان اخبار محافظة اسوان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب

الجرام يسجل 7023 جنيها.. مفاجأة في سعر جرام الذهب اليوم الأربعاء في مصر

الدولار

أعلى سعر لصرف الدولار أمام الجنيه اليوم الأربعاء 11-11-2026

الكهرباء

خفض الكهرباء 20% والوقود 30%.. الحكومة تعلن خطة ترشيد الإنفاق وتكشف مصير المشروعات القومية

محمد صلاح وعلي ماهر

ربيع ياسين: ضحك علي ماهر ومحمد صلاح معجبنيش وميصحش.. لازم يكون فيه إنسانية

وزير التربية والتعليم

الأوراق المطلوبة لـ استمارة امتحانات 2 بكالوريا .. تنبيه عاجل الآن

وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت

بعد تهديدات إيرانية باغتياله .. وزير الخزانة الأمريكي يُغادر منزله إلى قاعدة عسكرية

أمطار

أمطار ورياح.. الأرصاد تحذر من تقلبات الطقس.. ومفاجأة بشأن طقس الغد

إيران تقصف جزيرة عُمانية تستخدمها أمريكا لمساعدة عبور ناقلات النفط عبر هرمز

إيران تقصف جزيرة عُمانية تستخدمها أمريكا لمساعدة عبور ناقلات النفط عبر هرمز

ترشيحاتنا

قمة المناخ

خفض الانبعاثات وإنقاذ الكوكب.. ملفات حاسمة على طاولة قمة المناخ بتركيا

لبنان

إجراءات أمنية مشددة في لبنان بعد مقتل النائب العراقي السابق أحمد العلواني في بيروت.. تفاصيل

غزة

جهد لا يتوقف.. اللجنة المصرية تتحرك للحد من مخاطر المباني المتهالكة بغزة

بالصور

في عيد العزاب العالمي.. 7 أشياء يفعلها الشخص السعيد دون ارتباط

في عيد العزاب العالمي.. 7 أشياء يفعلها الشخص السعيد دون ارتباط
في عيد العزاب العالمي.. 7 أشياء يفعلها الشخص السعيد دون ارتباط
في عيد العزاب العالمي.. 7 أشياء يفعلها الشخص السعيد دون ارتباط

من عيد العزاب إلى موسم المليارات.. كيف أصبح 11 نوفمبر منافسًا للجمعة البيضاء؟

من عيد العزاب إلى موسم المليارات.. كيف أصبح 11 نوفمبر منافسًا للجمعة البيضاء؟
من عيد العزاب إلى موسم المليارات.. كيف أصبح 11 نوفمبر منافسًا للجمعة البيضاء؟
من عيد العزاب إلى موسم المليارات.. كيف أصبح 11 نوفمبر منافسًا للجمعة البيضاء؟

سر الأرقام الأربعة في عيد العزاب العالمى .. لماذا اختير 11/11؟

عيد العزاب العالمي
عيد العزاب العالمي
عيد العزاب العالمي

طريقة عمل قرنبيط مقرمش فى الفرن.. وصفة بدون قلي

طريقة عمل قرنبيط مقرمش فى الفرن..وصفة بدون قلي
طريقة عمل قرنبيط مقرمش فى الفرن..وصفة بدون قلي
طريقة عمل قرنبيط مقرمش فى الفرن..وصفة بدون قلي

فيديو

وزير الدفاع يتفقد أعمال التطوير ورفع الكفاءة لإحدى القواعد الجوية

وزير الدفاع يتفقد أعمال التطوير ورفع الكفاءة لإحدى القواعد الجوية.. فيديو وصور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منال امام مستشار تربوي

د. منال إمام تكتب: أطفال غزة.. من يحميهم من برد الشتاء؟

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: الغش حين يهدم بنية المجتمع وخلق الأمة السوي

محمد مندور

محمد مندور يكتب: براءة أحمد بن ماجد

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: التعاقب الوظيفي وعصر اللامركزية

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: اسم ثلاثي

المزيد