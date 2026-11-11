محافظ أسوان يشيد بجهود الأمن بعد تصفية عنصرين شديدي الخطورة بنصر النوبة

قدم المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان ، شكره للأجهزة الأمنية بقيادة اللواء عبد الله جلال مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسوان، تقديراً لجهودها المتواصلة فى ملاحقة العناصر الإجرامية والتصدى لمخاطر الجريمة وتجارة المواد المخدرة، بما يسهم فى حماية المواطنين وتعزيز الشعور بالأمان وذلك فى إطار الحرص على دعم الأمن والإستقرار وفرض الانضباط بالشارع الأسوانى .

ضربات أمنية مركزة تستهدف بؤر الإجرام وتجارة المخدرات

وفى هذا السياق ، كثفت مديرية أمن أسوان جهودها الأمنية من خلال توجيه ضربات مركزة إستهدفت أوكار العناصر الإجرامية بمختلف المراكز والمدن ، ونجحت فى تصفية عنصرين إجراميين شديدى الخطورة بنصر النوبة ، وهما " أبو ياسين ومهدى " ، والمطلوبين فى عدد من قضايا المخدرات والسلاح .

جهود متنوعة

ضبط أسلحة ومواد مخدرة خلال المواجهة الأمنية

وأسفرت الجهود عن ضبط رشاش جرينوف وسلاحين آليين ، وكميات من مخدرى الحشيش والشابو ، بالإضافة إلى مبلغ مالى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة .



تؤكد هذه الجهود حرص الأجهزة الأمنية على مواصلة ملاحقة العناصر الإجرامية والتصدى الحاسم لتجارة المواد المخدرة من خلال الحملات والضربات الأمنية الإستباقية ، بما يدعم منظومة الأمن والإستقرار ويرسخ الإنضباط بمختلف أنحاء المحافظة .