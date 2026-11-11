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8 صور ترصد لقاء وزير التعليم بالفائزين في مسابقة «100 معلم متمكن مبدع»
خلال لقاءهم بوزير التعليم.. المعلمون يشيدون بقرارات تحسين أوضاعهم المالية والمهنية
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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

خلال لقاءهم بوزير التعليم.. المعلمون يشيدون بقرارات تحسين أوضاعهم المالية والمهنية

وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم
ياسمين بدوي

أشاد المعلمون بقرارات وزير التربية والتعليم الأخيرة بشأن تحسين الأوضاع المالية والمهنية للمعلمين، مؤكدين تقديرهم لما تبذله الوزارة من جهود في هذا الملف، وما تم اتخاذه من خطوات فعلية لتحسين أحوالهم، بما يعكس الاهتمام بدور المعلم وتوفير المناخ المناسب له لأداء رسالته التعليمية.

جاء ذلك خلال لقاء وزير التربية والتعليم والتعليم الفني محمد عبد اللطيف ، اليوم، بالمعلمين الفائزين في النسخة الثالثة من مسابقة «100 معلم متمكن مبدع»، وذلك بالمدينة التعليمية بالسادس من أكتوبر، وذلك في إطار جهود الوزارة لاكتشاف ورعاية الكفاءات التعليمية المتميزة، وتحفيز المعلمين على تقديم أفكار ومبادرات إبداعية ومبتكرة تسهم في تطوير العملية التعليمية، والارتقاء بمستوى الأداء داخل المدارس.

وأشاد الحضور بالجهود التي تبذلها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لتطوير المنظومة التعليمية والارتقاء بأوضاع المعلمين، مثمنين القرارات التي اتخذها السيد الوزير، وما صاحبها من خطوات تنفيذية تم تطبيقها على أرض الواقع، مؤكدين أن التغيير أصبح واضحًا وملموسًا داخل المدارس، وأن هناك فارقًا واضحًا في مستوى المدارس والعملية التعليمية، بما يسهم في تحويل المدرسة إلى بيئة جاذبة للتعلم والابتكار، ويعزز من إقبال الطلاب على المدرسة ومشاركتهم في الأنشطة التعليمية المختلفة.

وأكد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه فيما يتعلق بتحسين الأوضاع المالية والمهنية للمعلمين، فإن الرئيس عبد الفتاح السيسي يولي اهتمامًا بالغًا بالمعلمين، ويقدم لهم دعمًا قويًا، تقديرًا لدورهم المحوري في بناء الإنسان المصري، مشيرًا إلى أن الدولة تعمل على تحسين أوضاعهم المالية والمهنية، بما يتناسب مع حجم المسؤولية الملقاة على عاتقهم.

وأضاف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني  أن جهود الدولة في هذا الملف أسفرت عن إقرار زيادات مالية للمعلمين، في إطار خطة متكاملة لتحسين أوضاع المعلمين

وأعلن وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ،  أنه يجرى أيضا العمل على تحسين الأوضاع المالية للأخصائيين، مؤكدًا استمرار التنسيق مع وزارة المالية في هذا الشأن.

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