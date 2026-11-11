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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

تعيين 33977 من أعضاء هيئة التدريس والهيئات المعاونة بالجامعات الحكومية وجامعة الأزهر

الجهاز المركزي للتنظيم والادارة
الجهاز المركزي للتنظيم والادارة
آية الجارحي

قدم الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة الشكر لرئيس الجمهورية لموافقته على تعيين 33977 من أعضاء هيئة التدريس والهيئات المعاونة بالجامعات الحكومية وجامعة الأزهر، ضمن خطة خمسية تُوزع بموجبها التعيينات على خمس سنوات.

وأوضح الجهاز أنه تلقى الموافقة الرئاسية على الخطة، التي أعدها عقب دراسة احتياجات الجامعات الحكومية وجامعة الأزهر، ورفعها إلى رئاسة مجلس الوزراء، التي عرضتها على السيد رئيس الجمهورية.

وأضاف أنه سبق أن خاطب الجامعات لموافاته باحتياجاتها، ضمن أعماله لدراسة احتياجات الجهات الإدارية من الموارد البشرية، وأعد في ضوء ما ورد إليه خطة التعيينات المقترحة.

وأشار الجهاز إلى أنه سيبدأ، الأسبوع المقبل، مخاطبة الجامعات الحكومية وجامعة الأزهر لإبلاغها بالموافقة، والتنسيق بشأن توزيع الأعداد الموافق على تعيينها على كل سنة من سنوات الخطة الخمسية، وتحديد الوظائف المطلوب شغلها سنويًا.

وأكد أن التنسيق سيتضمن تحديد مواصفات الوظائف وشروط شغلها، تمهيدًا لإعداد إعلانات الوظائف ونشرها على بوابة الوظائف الحكومية، وفقًا للأعداد المقررة لكل سنة.

الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أعضاء هيئة التدريس جامعة الأزهر

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