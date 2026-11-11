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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

(ذا أتلتيك): مانشستر يونايتد في مفاوضات متقدمة مع الأرجنتيني "بوتشيتينو" لتولي قيادة الفريق

(ذا أتلتيك): مانشستر يونايتد في مفاوضات متقدمة مع الأرجنتيني "بوتشيتينو" لتولي قيادة الفريق
(ذا أتلتيك): مانشستر يونايتد في مفاوضات متقدمة مع الأرجنتيني "بوتشيتينو" لتولي قيادة الفريق
أ ش أ

 يعكف نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي على وضع اللمسات الأخيرة للتعاقد مع الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو؛ ليتولى منصب المدير الفني للفريق، وذلك في حال اتخاذ قرار نهائي بإعفاء مايكل كاريك من مهامه، بحسب تقارير صحفية.

وذكرت مصادر مطلعة على سير المفاوضات اشترطت عدم الكشف عن هويتها لصحيفة (ذا أتلتيك) اليوم /الأربعاء/ أن مانشستر يونايتد قضى - أمس - في وضع اللمسات الأخيرة على الشروط الشخصية مع ممثلي المدرب الأرجنتيني.

ومع ذلك، لم يتواصل النادي بعد مع الاتحاد الأمريكي لكرة القدم، الذي يتطلب فسخ التعاقد معه دفع شرط جزائي تبلغ قيمته حوالي 10 ملايين دولار (7.4 مليون جنيه إسترليني).

وأشارت المصادر إلى أن بوتشيتينو نفسه أطلع الاتحاد الأمريكي على اهتمام مانشستر يونايتد وفي حال سارت الأمور كما هو متوقع، فمن المنتظر أن يصطحب بوتشيتينو طاقمه الفني معه، وهو ما سيتطلب ترتيبات مالية إضافية.

ويستعد بوتشيتينو حالياً لخوض مباراتين مع المنتخب الأمريكي ضد هايتي خلال فترة التوقف الدولي الحالية.

ويطمح بوتشيتينو (54 عاماً) منذ فترة طويلة لتولي تدريب مانشستر يونايتد، مستفيداً من خبرته السابقة في الدوري الإنجليزي الممتاز مع ناديي توتنهام هوتسبير وتشيلسي، وهو يبدي حماساً كبيراً لتولي المهمة في "أولد ترافورد".

وتم التواصل مع الاتحاد الأمريكي لكرة القدم للحصول على تعليق بهذا الصدد.

وكان بوتشيتينو قد قاد المنتخب الأمريكي أحد المنتخبات المضيفة لكأس العالم إلى دور الستة عشر، محققاً الفوز في ثلاث من مبارياته الأربع الأولى، قبل أن يخسر أمام بلجيكا بنتيجة 4-1.

يُذكر أن بوتشيتينو تولى تدريب المنتخب الأمريكي في عام 2024 خلفاً لجريج برهالتر، وذلك عقب خروج الفريق من دور المجموعات في بطولة "كوبا أمريكا" ونجح بوتشيتينو في تحقيق الفوز في 21 مباراة من أصل 35 خاضها على رأس الجهاز الفني للمنتخب.

وبدأ الأرجنتيني مسيرته التدريبية في نادي إسبانيول، الذي قضى فيه 10 مواسم كلاعب على فترتين، قبل أن ينتقل إلى كرة القدم الإنجليزية، حيث تولى تدريب نادي ساوثهامبتون، الذي كان يلعب حينها في الدوري الإنجليزي الممتاز، وذلك لمدة 16 شهراً.

وفي صيف عام 2014، تعاقد نادي توتنهام مع المدرب الأرجنتيني، الذي نجح في ترسيخ مكانة الفريق ضمن الأندية الأربعة الكبار في الدوري الإنجليزي، وقاده إلى نهائي دوري أبطال أوروبا عام 2019، قبل أن يرحل عن النادي بعد أقل من ستة أشهر.

بعد ذلك، تولى بوتشيتينو تدريب باريس سان جيرمان، حيث حقق ثلاثة ألقاب — من بينها لقب الدوري الفرنسي لموسم 2021-2022 — قبل أن يغادر النادي في صيف العام ذاته، كما قضى موسماً واحداً مع تشيلسي (2023-2024) قبل أن يرحل في شهر مايو، لينتقل بعدها في سبتمبر من العام نفسه إلى مجال التدريب الدولي، حيث تولى قيادة المنتخب الأمريكي.

نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي لتعاقد مع الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو منصب المدير الفني للفريق بإعفاء مايكل كاريك من مهامه

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