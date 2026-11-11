د. منال إمام تكتب: أطفال غزة.. من يحميهم من برد الشتاء؟

أي كلمات يمكن أن تصف ما يعيشه أطفال غزة؟ وأي احتفال دولي يمكن أن يعوّض طفلًا فقد أسرته، أو بيته، أو مدرسته، أو حتى إحساسه البسيط بالأمان؟

في غزة، لم تعد الطفولة تشبه الطفولة. هناك أطفال كبروا قبل أوانهم، تعلّموا أسماء الخوف والفقد والجوع، وصارت أصوات القصف جزءًا من يومهم، بعدما كان ينبغي أن تمتلئ أيامهم بضحكات اللعب وحكايات المدرسة وأحلام المستقبل. أطفال يمشون بين الأنقاض بحثًا عن مأوى، ويحملون في عيونهم أسئلة أكبر من أعمارهم: أين أمي؟ أين أبي؟ متى نعود إلى بيتنا؟ ومتى تنتهي هذه الحياة التي لا تشبه الحياة؟

ولم تتوقف معاناتهم عند فقدان المأوى والأمان، فالجوع يطارد أجسادًا صغيرة تحتاج إلى الغذاء لتنمو، والمرض يهدد أطفالًا لا يجد كثير منهم الدواء والرعاية الصحية، فيما تحوّلت المدارس التي كان من المفترض أن تفتح لهم أبواب المستقبل إلى أماكن للنزوح والبحث عن النجاة.

واليوم، ومع دخول فصل الشتاء، تلوح أمام أطفال غزة معاناة جديدة لا تقل قسوة عن سابقاتها. فكيف سيواجهون البرد والأمطار والرياح؟ وأين سيحتمون من ليالٍ طويلة تنخفض فيها درجات الحرارة، بينما تفتقر عائلات كثيرة إلى البيوت الآمنة والأغطية والملابس الدافئة؟ ماذا يعني الشتاء لطفل نزح من منزله، ولم يعد يملك سوى خيمة لا تقيه المطر، أو غطاءً لا يكفي لحمايته من قسوة البرد؟

بالنسبة إلى كثير من أطفال العالم، يعني الشتاء ملابس جديدة، وأماكن دافئة، وأمسيات عائلية تجمعهم حول النوافذ وهم يشاهدون المطر. أما بالنسبة إلى أطفال غزة، فقد يعني الشتاء ليلة أخرى من الارتجاف، وخوفًا جديدًا من تسرب المياه إلى خيامهم، وقلقًا من المرض، وافتقادًا لأبسط مقومات الحياة الكريمة.

وهنا يفرض السؤال نفسه بإلحاح: من يحمي أطفال غزة من برد الشتاء؟ ومن يضمن ألا تتحول الأمطار والرياح إلى فصل جديد من فصول معاناتهم؟

إن الأطفال لا يصنعون الحروب، ولا يختارون أطرافها، ولا يملكون قرار وقفها، فلماذا يتحملون وحدهم هذا القدر من الألم؟ لماذا يصبح حقهم في الغذاء والدواء والتعليم والمأوى موضع انتظار، بينما لا يحتمل جسد طفل صغير مزيدًا من الجوع أو المرض أو البرد؟

إن حماية أطفال غزة لا ينبغي أن تظل مجرد كلمات تتكرر في البيانات والمناسبات الدولية، بل يجب أن تتحول إلى التزام إنساني حقيقي، يضمن وصول المساعدات الغذائية والطبية، وتوفير الملابس والأغطية ووسائل التدفئة والمأوى الآمن، ويحفظ حقهم في الحياة بعيدًا عن الخوف والتهديد. فالمطلوب ليس فقط إنقاذ الأطفال من أخطار الحرب، وإنما أيضًا حمايتهم من تداعياتها اليومية التي تلاحقهم حتى في لحظات الهدوء.

إن مأساة غزة تضع الضمير الإنساني أمام اختبار لا يحتمل التأجيل. فليس كافيًا أن نتذكر الأطفال في يوم دولي، ثم نعود إلى حياتنا المعتادة، بينما يواجهون هم كل يوم معركة جديدة من أجل البقاء. وليس من العدل أن يصبح الطفل الفلسطيني معتادًا على مشاهد الدمار، أو أن يتعلم كيف ينام على صوت المطر وهو يخشى أن تغرق خيمته، أو أن يختصر أحلامه في وجبة تسد جوعه وغطاء يقيه البرد.

ورغم كل ما يحيط بهم من ألم، لا يزال أطفال غزة يتمسكون بالحياة، ويبحثون بين الركام عن مساحة صغيرة للفرح، وعن فرصة للعودة إلى مقاعد الدراسة، وعن طفولة طبيعية حُرموا منها طويلًا. إنهم لا يحتاجون إلى الشفقة بقدر ما يحتاجون إلى حقوقهم، ولا إلى كلمات المواساة وحدها، بل إلى أفعال تحمي حاضرهم وتعيد إليهم الأمل في المستقبل.

فالأطفال لا ينبغي أن يكونوا ضحايا النسيان بعد أن كانوا ضحايا الحرب.

ومع دخول الشتاء، لا نريد أن نرى طفلًا يرتجف تحت خيمة، أو أمًا عاجزة عن تدفئة صغارها، أو عائلة تواجه المطر بلا سقف يحميها. نريد أن يكون هناك تحرك إنساني يسبق قسوة البرد، وأن تصل إليهم يد العون قبل أن تتحول ليالي الشتاء إلى مأساة أخرى.

إن إنقاذ ما تبقى من طفولة غزة مسؤولية إنسانية وأخلاقية لا تسقط بالتقادم، ولا ينبغي أن تتوقف عند حدود التضامن اللفظي.

فأي عالم هذا الذي يستطيع فيه الأطفال أن يسمعوا صوت الطائرات، ولا يجدون من يحميهم من صوت الرياح؟ وأي ضمير يمكن أن يطمئن، بينما هناك طفل في غزة ينتظر دفئًا لا يأتي؟

غزة لا تطلب المستحيل، أطفالها يريدون فقط أن يعيشوا، أن يتعلموا، أن يلعبوا، وأن يناموا ليلًا دون خوف من قصف أو جوع أو برد. وهذا، في أبسط معاني الإنسانية، حق لا ينبغي أن يُحرم منه أي طفل.