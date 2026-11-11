اختراق بالذكاء الاصطناعي.. قراصنة يتسللون إلى وثائق الأمن القومي في طاجيكستان ويسرقون 2000 ملف

تمكنت مجموعة قرصنة مرتبطة بكازاخستان مؤخرًا، باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، من سرقة أكثر من 2000 وثيقة مرتبطة بالأمن القومي من دولة طاجيكستان المجاورة، وفقًا لتقرير نشرته شركة متخصصة في الأمن السيبراني، اليوم الأربعاء.

قرصنة إلكترونية في طاجيكستان



وقالت شركة كلاود سيك (CloudSek)، ومقرها سنغافورة، إنها رصدت جواسيس إلكترونيين يستخدمون أداة هيرميس (Hermes)، وهي إطار عمل مفتوح المصدر لوكلاء الذكاء الاصطناعي المستقلين، بعدما تركوا خادمًا مكشوفًا على الإنترنت عن طريق الخطأ.



وسبق أن أفادت وكالة رويترز بكيفية استعانة مجرمي الإنترنت بوكلاء الذكاء الاصطناعي المستقلين لتنفيذ عمليات اختراق إلكتروني.



وأوضحت شركة كلاود سيك أن اكتشافها كشف عن لجوء قراصنة أكثر تطورًا، متخصصين في التجسس الإلكتروني، إلى إسناد عمليات الاختراق التي ينفذونها إلى الذكاء الاصطناعي.

وقالت الشركة لرويترز إن المهاجمين، بدلًا من كتابة أوامر الاختراق يدويًا، كانوا يطلبون من أداة هيرميس تنفيذ المهام، فتتولى الأداة التخطيط للهجمات، وكتابة التعليمات البرمجية، وتشغيلها، وتدوين الملاحظات، وإعداد التقارير.

وأضافت كلاود سيك أن البيانات التي تمكنت من استعادتها أظهرت أن القراصنة استخدموا هيرميس في عمليات الاستطلاع وجمع المعلومات منذ منتصف أغسطس تقريبًا، قبل أن يتمكنوا من اختراق نظام الوثائق الإلكترونية في طاجيكستان بعد ذلك بأسبوعين.



وأشارت إلى أن وكيل الذكاء الاصطناعي أنشأ بعد ذلك برنامجًا مخصصًا لتنزيل الملفات وتنظيمها وتقسيمها إلى أجزاء، بما يسهل سرقتها على نحو أكثر فاعلية.