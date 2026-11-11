لم يعد يوم 11 نوفمبر مجرد مناسبة للاحتفال بعيد العزاب، بل تحول إلى واحد من أكبر مواسم التسوق الإلكتروني في العالم، بعدما نجحت شركات التجارة الإلكترونية في استغلال هذا التاريخ لتقديم عروض وخصومات ضخمة جذبت ملايين المستهلكين

كيف أصبح 11 نوفمبر منافسًا للجمعة البيضاء؟

وأصبح ما يعرف باسم يوم العزاب أو دبل 11 منافسًا لموسم الجمعة البيضاء، الذي يشهد بدوره إقبالًا كبيرًا على شراء الأجهزة الإلكترونية والملابس ومستحضرات التجميل والأدوات المنزلية، فما سر نجاح 11 نوفمبر؟ وكيف تحول من احتفال اجتماعي صيني إلى موسم تسوق عالمي؟

بداية الحكاية.. كيف دخل التسوق على عيد العزاب؟

بدأ التحول الحقيقي لعيد العزاب عام 2009، عندما قررت شركة علي بابا الصينية استغلال المناسبة لإطلاق حملة تسويقية عبر منصتها التجارية، بهدف تشجيع المستهلكين على الشراء عبر الإنترنت.

وشهدت أول حملة مشاركة 27 علامة تجارية فقط، مع تقديم خصومات وصلت إلى 50% وشحن مجاني داخل الصين، وهو ما حقق استجابة كبيرة من المستهلكين، وشجع الشركة على تكرار التجربة في السنوات التالية.

ومع نجاح الحملة، تحولت المناسبة من احتفال اجتماعي محدود إلى موسم تجاري ضخم، وأصبحت شركات أخرى تتنافس على تقديم العروض لجذب العملاء خلال هذا اليوم.

لماذا أصبح 11 نوفمبر منافسًا للجمعة البيضاء؟

من عيد العزاب إلى موسم المليارات.. كيف أصبح 11 نوفمبر منافسًا للجمعة البيضاء؟

يرجع نجاح يوم 11 نوفمبر إلى مجموعة من العوامل، أبرزها توقيته المميز وسهولة تذكره، فضلًا عن اعتماده على التسوق الإلكتروني الذي يتيح للمستهلكين مقارنة الأسعار وشراء المنتجات من منازلهم.

كما ساعدت مشاركة منصات تجارية كبرى في الصين، مثل علي بابا وجي دي دوت كوم، على توسيع نطاق المناسبة، ولم تعد العروض مقتصرة على الملابس أو المنتجات الاستهلاكية، بل امتدت إلى الهواتف والأجهزة الكهربائية ومستحضرات التجميل والأثاث والمنتجات المنزلية.

ومن ناحية أخرى، تعتمد الشركات على الحملات الإعلانية والتخفيضات المحدودة والعروض الحصرية، بهدف تشجيع المستهلكين على اتخاذ قرار الشراء خلال فترة العروض.

كم تبلغ مبيعات يوم العزاب مقارنة بمواسم التسوق الأخرى؟

كشفت بيانات شركة سينتون المتخصصة في متابعة التجارة الإلكترونية بالصين، أن مبيعات موسم التسوق الصيني المعروف باسم دبل 11 بلغت نحو 1.695 تريليون يوان خلال موسم 2025، بما يعادل نحو 236.6 مليار دولار، وفقًا لتقديرات الشركة.

وتوضح هذه الأرقام الحجم الضخم الذي وصل إليه الموسم التجاري الصيني، خاصة أن العروض لم تعد تقتصر على يوم واحد، بل امتدت على مدار خمسة أسابيع في موسم 2025.

وبذلك أصبح 11 نوفمبر من أبرز الأحداث التجارية في قطاع التسوق الإلكتروني، وتجاوزت قيمة مبيعاته في السوق الصينية بكثير أرقام مواسم تسوق شهيرة في الولايات المتحدة، مع ضرورة الانتباه إلى اختلاف مدة احتساب المبيعات ونطاق الأسواق بين هذه المواسم.

هل تفوق عيد العزاب على الجمعة البيضاء؟

رغم المنافسة القوية بين المناسبتين، فإن لكل منهما طبيعة مختلفة من حيث الأسواق والجمهور.

ففي حين يرتبط عيد العزاب بقوة بالسوق الصينية وعدد من الأسواق الآسيوية، تتمتع الجمعة البيضاء بانتشار واسع في الولايات المتحدة وأوروبا والشرق الأوسط، وتشارك فيها متاجر تقليدية وإلكترونية.

كما أن موسم الجمعة البيضاء يرتبط بتوقيت عيد الشكر في الولايات المتحدة، بينما يعتمد يوم العزاب على تاريخ ثابت هو 11 نوفمبر، وهو ما ساعد على سهولة تذكره وتسويقه عالميًا.

وتشير تحليلات شركة نيلسن آي كيو إلى أن الجمعة البيضاء لا تزال تحقق حضورًا قويًا في أسواق أوروبا وأمريكا اللاتينية والشرق الأوسط وأفريقيا، بينما تحظى عروض 11 نوفمبر بأهمية خاصة في الأسواق الآسيوية.

ما المنتجات الأكثر جذبًا للمستهلكين خلال 11 نوفمبر؟

تتنافس العلامات التجارية خلال هذا الموسم على جذب المستهلكين من خلال تخفيضات متنوعة، وتأتي الأجهزة الإلكترونية والهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر ضمن الفئات التي تحظى باهتمام كبير.

كما تشهد الملابس والأحذية ومستحضرات التجميل والعناية الشخصية والأدوات المنزلية إقبالًا من المتسوقين، خاصة مع تقديم عروض لفترات محدودة وحزم شراء بأسعار مخفضة.

ومع اتساع نطاق التجارة الإلكترونية، أصبح 11 نوفمبر نموذجًا واضحًا لكيفية تحول مناسبة اجتماعية بسيطة إلى قوة اقتصادية مؤثرة في الأسواق، ليصبح منافسًا بارزًا لمواسم التسوق التقليدية، وفي مقدمتها الجمعة البيضاء.