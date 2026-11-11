بمحرك ديزل جديد.. أبرز تحديثات شيفروليه سيلفرادو لعام 2027

أطلقت شركة «شيفروليه» التحديثات الشاملة لسلسلة شاحنات المهام الثقيلة «سيلفرادو HD» لعام 2027، مقدمة خيارين جديدين من المحركات لتأكيد منافستها المباشرة في سباق قوة القطر وعزم الدوران الشديد ضمن هذه الفئة.

وشهدت التحديثات تجارب ميدانية مكثفة على ارتفاعات عالية قاربت 8,000 قدم عن سطح البحر بالقرب من مدينة توسون بولاية أريزونا الأمريكية، لاختبار أداء طرازات البنزين والديزل تحت أحمال السحب والقطر الثقيلة.

منظومة الديزل الفائقة «Mongoose» والقدرات الميكانيكية

تأتـي الشاحنة بمحرك التوربو ديزل الجديد بالكامل «Mongoose Duramax» المكون من 8 أسطوانات (V8) بسعة 8.3 لترات (رمز L6P)، والذي يُستبدل به المحرك السابق سعة 6.6 لترات.

ويولد المحرك قوة 555 حصانًا وعزم دوران هائل يصل إلى 1,230 رطلًا-قدم (ما يعادل 1,668 نيوتن.متر)، متصلاً حصرياً بناقل حركة أوتوماتيكي من 10 سرعات معتمد من «أليسون» ومزود بنظام فرملة العادم الهيدروليكية لتحسين السيطرة أثناء الهبوط من المرتفعات.

وتصل قدرة السحب المباشرة للمحرك عند تجهيزه بوصلة القطر الخناقية (Gooseneck) إلى 38,000 رطل (نحو 17,237 كجم)، مع تسجيل وزن إجمالي مدمج للمركبة والمقطورة (GCWR) يبلغ 46,500 رطل، بينما تصل الحمولة القصوى المباشرة في صندوق الشاحنة إلى 6,170 رطلًا.

محرك البنزين المطور ومميزات الحمولة والأمان

أجرت الشركة تحسينات فنية على محرك البنزين القياسي المكون من 8 أسطوانات (V8) سعة 6.6 لترات (رمز L8S)، حيث ارتفعت قوته الميكانيكية لتصل إلى 412 حصانًا وعزم دوران يبلغ 472 رطلًا-قدم (ما يعادل 640 نيوتن.متر).

ويتصل المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي من 10 سرعات، مِمَّا يتيح للمركبة سحب مقطورات بزنة تصل إلى 19,000 رطل (نحو 8,618 كجم).

وتتفاضل فئة البنزين بتوفير حمولة قصوى في صندوق الشاحنة تتفوق على إصدار الديزل، حيث تصل إلى 6,990 رطلًا (نحو 3,171 كجم)؛ مما يجعلها الخيار العملي والأفضل للمستخدمين والمقاولين الذين يتركز اعتمادهم على نقل المعدات الثقيلة داخل صندوق المركبة بدلاً من سحب المقطورات العملاقة.

تحديات التوجيه والتحكم الإلكتروني بالفرامل

تُعد شاحنات «سيلفرادو HD» لعام 2027 الأولى في فئة المهام الثقيلة التي تحصل على نظام توجيه كهربائي بالكامل، مما يلغي الضوضاء الهيدروليكية ويمنح السائق توجيهًا دقيقًا ومباشرًا على المسارات الوعرة وفي المناورات الضيقة.

كما زودت الشاحنة بنظام فرامل إلكتروني معزز (eBoost) متصل بأقراص فرامل أمامية مقاس 14.6 بوصة ومكابس رباعية، مِمَّا يوفر استجابة فرملة ثابتة وسريعة تحت ظروف التحميل الشديدة والتراجع الميكانيكي الحراري.