أمين عام مجلس أوروبا يعرب عن تعازيه في ضحايا حادث الطريق المأساوي ببلغاريا

أعرب الأمين العام لمجلس أوروبا، آلان بيرسيه، عن خالص تعازيه في ضحايا حادث الطريق المأساوي الذي وقع في بلغاريا، وأسفر عن مصرع 11 شخصا وإصابة 48 آخرين.

وكتب بيرسيه - في تدوينة على منصة "إكس" اليوم /الأربعاء/ - " أشعر بحزن عميق إزاء حادث الطريق المأساوي الذي وقع في بلغاريا .. قلبي مع الضحايا وعائلاتهم، وأتمنى الشفاء العاجل للمصابين".

وأضاف "يشارك مجلس أوروبا الشعب البلغاري أحزانه".

وقد وقع الحادث صباح أمس /الثلاثاء/ قرب مدينة يامبول، على طريق "تراكيا" السريع الذي يربط العاصمة صوفيا بمدينة بورجاس المطلة على البحر الأسود .. وشمل الحادث أكثر من 50 مركبة وسط ضباب كثيف.