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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

مدير التصوير سعيد شيمي : تمنيت وجود محمد خان وأحمد الحضري ليشاركاني لحظة تكريمي

مدير التصوير سعيد شيمي
مدير التصوير سعيد شيمي
البهى عمرو

قال مدير التصوير سعيد شيمي إنه يتذكر جيدًا بداياته في عالم السينما، مشيرًا إلى أنه حظي بالتكريم مرات عديدة وحصل على جوائز مختلفة، لكنه سلك طريقًا غير تقليدي في دخوله إلى المجال السينمائي.

وأضاف شيمي خلال حوار في برنامج "هذا الصباح"، المذاع على قناة إكسترا نيوز، ويقدمه الإعلامي رامي الحلواني، أنه خلال دراسته بجامعة القاهرة، قرر تنفيذ فيلم تسجيلي مستعينًا بالمعلومات التي تعلمها في معهد السينما، وشارك في تصويره عدد من الطلاب، موضحًا أن الفيلم كان تجربة هاوية بكاميرا 8 مللي، وحمل اسم «الحياة الجامعية».

وأوضح أن عرض الفيلم أمام الطلاب منحه ثقة كبيرة في قدرته على صناعة الأفلام، لافتًا إلى أن الناقد الراحل سامي السلاموني كان من بين الحاضرين، وحرص على سؤاله عن تفاصيل التجربة، وهو ما ترك أثرًا مهمًا في نفسه.

وأشار إلى أنه قدم لاحقًا 78 فيلمًا تسجيليًا و108 أفلام روائية، مؤكدًا أن مسيرته السينمائية لم تكن تقليدية، وأنه خاض محاولات عدة للالتحاق بمعهد السينما، حتى نجح في المحاولة الرابعة، وحصل على المركز الأول في اختبارات القبول، واستمر في التفوق الدراسي حتى تخرجه عام 1971.

وتحدث شيمي عن فيلمه التسجيلي الأول «بورسعيد 71»، الذي قدمه عقب تخرجه، مستلهمًا أجواء المدينة في أعقاب النكسة وتهجير أهلها، موضحًا أن المخرج أحمد راشد استعان بشخصيات عايشت تلك الفترة، من بينها ربان إحدى العبارات، لتوثيق ذكريات المدينة.

وأضاف أن الفيلم حقق له مفاجأة كبيرة بعدما فاز بجائزة أحسن تصوير في المهرجان القومي، مشيرًا إلى أنه لم يكن يتوقع الفوز، حتى إن وزير الثقافة آنذاك يوسف السباعي أعلن اسمه ضمن الفائزين، بينما كان يجلس في القاعة مرتديًا قميصًا وبنطالًا دون ملابس رسمية.

وعن الشخصيات التي تمنى وجودها خلال تكريمه، أكد شيمي أنه كان يتمنى حضور المخرج الراحل محمد خان، إلى جانب أحمد الحضري، رئيس جمعية الفيلم، مشيرًا إلى أن الجمعية كانت المكان الذي بدأ من خلاله التعرف إلى السينما وفهم طبيعتها باعتبارها فنًا عظيمًا يمتلك عمقًا يتجاوز مجرد الإعجاب بها.

سعيد شيمي محمد خان السينما المجال السينمائي

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