بـ20 مليون دينار.. مُعجب عراقي يشتري «طقم ذهب» لأصالة بسبب دموعها | فيديوجراف

قرر معجب عراقي تقديم هدية ثمينة للفنانة السورية أصالة نصري، بعدما تأثر بمشهد بكائها خلال استعداداتها لإحياء حفل غنائي في دبي، واعتقاده أن دموعها جاءت حزنًا على مجوهراتها التي تعرضت للسرقة خلال وجودها في الولايات المتحدة الأمريكية.

ولم تكن الهدية مجرد كلمات للمواساة، إذ أعلن المعجب شراء طقم كامل من الذهب تبلغ قيمته نحو 20 مليون دينار عراقي، أي ما يعادل قرابة 15 ألف دولار، رغبة منه في تعويض أصالة عن جزء من مقتنياتها المفقودة ورسم الابتسامة على وجهها مجددًا.

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