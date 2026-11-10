طريقة عمل جلاش الأجبان في الفرن.. وصفة اقتصادية وسريعة

يُعد جلاش الأجبان من الأكلات الشهية التي يمكن تقديمها على مائدة الإفطار أو العشاء، كما يناسب العزومات والتجمعات العائلية، خاصة أنه يتميز بمذاقه الغني وحشوة الجبن والبقدونس، مع طبقة ذهبية مقرمشة من الخارج.

وقدمت الشيف غادة التلي طريقة عمل جلاش الأجبان بمكونات بسيطة ومتوفرة في المنزل، حيث يمكن تحضيره بسهولة في الفرن دون الحاجة إلى خطوات معقدة، ليكون وجبة لذيذة ومميزة لجميع أفراد الأسرة.

طريقة عمل جلاش الأجبان

طريقة عمل جلاش الأجبان

مقادير جلاش الأجبان:

لفة جلاش.

2 كوب جبنة مشكلة.

ربع كوب بقدونس مفروم.

بيضة واحدة.

ملعقة كبيرة خل.

نصف كوب حليب.

ربع كوب زيت.

سمسم.

حبة البركة.

طريقة عمل جلاش الأجبان

طريقة عمل جلاش الأجبان في الفرن:

ـ يُرص الجلاش داخل صينية أو قالب بايركس مناسب للفرن.

ـ تُوزع الجبنة المشكلة والبقدونس المفروم داخل طبقات الجلاش.

ـ في وعاء منفصل، يُخلط الحليب مع البيض والخل والزيت جيدًا حتى تتجانس المكونات.

ـ يُضاف خليط الحليب والبيض إلى الجلاش حتى يتشربه جيدًا.

ـ يُرش السمسم وحبة البركة على الوجه.

ـ تُدخل الصينية إلى فرن ساخن مسبقًا، وتُترك حتى ينضج الجلاش ويكتسب لونًا ذهبيًا من الأعلى.

ـ يُخرج جلاش الأجبان من الفرن ويُقدم ساخنًا، ويمكن تقطيعه إلى مربعات حسب الرغبة.

طريقة عمل جلاش الأجبان

سر نجاح جلاش الأجبان

توزيع خليط الحليب والبيض والزيت جيدًا بين طبقات الجلاش، حتى يصبح طريًا من الداخل ومقرمشًا من الخارج، مع إمكانية استخدام أنواع الجبن المفضلة حسب الرغبة.