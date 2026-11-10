وشه نحس.. إيرانيون يقاطعون محل حلويات نهائيا بسبب الشبه بين صاحبه ونتنياهو

في واقعة غريبة أثارت تفاعلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، وجد تاجر إيراني نفسه في دائرة الجدل، بعدما تحول الشبه اللافت بين ملامحه ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى سبب لتعرضه للمقاطعة وخسارة بعض زبائنه، وفق تقارير إعلامية متداولة.

وبدأت القصة مع انتشار مقطع فيديو للتاجر، الذي يعمل في بيع المكسرات والحلويات والفواكه المجففة، ويظهر جالسًا خلف ميزان داخل متجره، لتلفت ملامحه وتسريحة شعره انتباه المتابعين بسبب التشابه الكبير بينها وبين ملامح نتنياهو.

وسرعان ما انتشر المقطع عبر منصات التواصل الاجتماعي، وتداولته مواقع إخبارية، إسرائيلية و إيرانية و عربية، وسط تعليقات ساخرة من الشبه بين الرجلين.

وبحسب تقارير إعلامية، فإن الشبه لم يتوقف عند حدود التعليقات والمزاح، إذ تحدثت تقارير عن دعوات لمقاطعة متجر التاجر الإيراني، ما تسبب في خسارته عددًا من الزبائن وتراجع نشاطه التجاري.

وأثارت الواقعة ردود فعل متباينة بين السخرية والتعاطف، إذ رأى متابعون أن الرجل يدفع ثمن ملامح لا يملك تغييرها، في مفارقة لافتة تحولت فيها ملامح وجهه إلى سبب للجدل والتفاعل على منصات التواصل.