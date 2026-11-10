من مولدافيا إلى كنف نتنياهو.. كيف انقلب ليبرمان على رئيسه السابق طمعًا بالحكم؟

أعلن رئيس حزب "يشار" والمكلف بتشكيل الحكومة الإسرائيلية، جادي آيزنكوت، اليوم الثلاثاء، التوصل إلى اتفاق مع قادة كتلة التغيير بشأن المرشحين لتولي عدد من المناصب الرئيسية في الكنيست.

وأكد آيزنكوت أنه منفتح للتعاون مع كل الأحزاب المؤيدة لمبادئه الأساسية.

وقال آيزنكوت إنه توصل إلى اتفاق مع شركائه، قادة أحزاب التغيير والإصلاح، نفتالي بينيت ويائير جولان وأفيجدور ليبرمان ويائير لابيد، بشأن المرشحين المحتملين لتولي المناصب الرئيسية في الكنيست خلال الفترة المخصصة لتشكيل الحكومة.

ونص الاتفاق على ترشيح الوزير السابق والعضو المقبل في الكنيست متان كهانا لمنصب رئيس الكنيست، وروي فولكمان لرئاسة لجنة شؤون الكنيست، فيما تقرر ترشيح وزير الدفاع السابق أفيجدور ليبرمان لرئاسة لجنة الشئون الخارجية والدفاع، وليران أفيسار بن حورين لرئاسة لجنة المالية.

انقلاب على المبادئ لصالح السياسية

على مدار ثلاثة عقود، ارتبط اسم ليبرمان (68 عاما) بالحياة السياسية الإسرائيلية، في مسيرة عُرف خلالها باستعاراته المستوحاة من لعبة الشطرنج التي يزاولها.

وفي الأعوام الأخيرة، كان ليبرمان من أشد المدافعين عن العلمانية في مواجهة تنامي نفوذ اليمين المتشدد.

لكن اليوم، يمد يده إلى هذه الشريحة من المجتمع رغم معارضة قاعدته الانتخابية، وذلك في سبيل إنهاء مسيرة نتانياهو في الحكم، وهو هدف يعتبره أكثر إلحاحا.

ليبرمان ربط مستقبله السياسي بنتنياهو

ولطالما ربط ليبرمان مستقبله السياسي برئيس الوزراء المنتهية ولايته، إذ كان أول مدير لمكتب نتنياهو عندما تولى رئاسة الحكومة في العام 1996، قبل أن يصبح وزيرا للخارجية، ثم وزيرا للدفاع.

وتدرجت العلاقة بينهما نحو القطيعة على خلفية التنافس على زعامة اليمين، فضلا عن تباينات جوهرية بشأن قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة، والعلاقة مع الأحزاب الحريدية المتشددة.

ليبرمان ركن في تكتل آيزنكوت

ورغم أن حزب ليبرمان "إسرائيل بيتنا" لم يحصل سوى على سبعة مقاعد (من أصل 120) في الكنيست بنتيجة الانتخابات الأخيرة، فإنه يُعد ركنا أساسيا في تكتل المعارضة بقيادة جادي آيزنكوت المكلّف تشكيل الحكومة الجديدة، إلى حدّ بات معه قادرا على فرض شروطه.

الأسبوع الماضي، فاجأ ليبرمان حلفاءه بإعلانه التراجع عن اعتراضه على التحالف مع الأحزاب الحريدية، مؤكدا استعداده لتقديم تنازلات بشأن مبدأ إلزامية الخدمة العسكرية على الجميع، بمن فيهم طلاب المعاهد الدينية.

لارغبة في أي تعاون مع الأحزاب العربية

ويتيح له هذا الموقف أيضا تجنّب أي اتفاق مع الأحزاب العربية التي يعارض التعاون معها بشدة، رغم أنها أعلنت استعدادها لدعم آيزنكوت بعد فوزها بـ19 مقعدا في البرلمان العتيد.

من مولدافيا وهاجر إلى إسرائيل

وُلد أفيجدور ليبرمان في مولدافيا، وهاجر إلى إسرائيل في العام 1978، حيث أدى الخدمة العسكرية، وعمل لفترة حارسا في أحد الملاهي الليلية.

بعد نيله شهادة في العلوم السياسية، انضم إلى حزب "الليكود"، أبرز أحزاب اليمين الإسرائيلي، وتدرّج فيه إلى أن أصبح مديرا لمكتب نتنياهو خلال ولايته الأولى في رئاسة الحكومة (1996-1999).

بعد ذلك، أسّس في العام 1999 حزبه اليميني "إسرائيل بيتنا"، مستفيدا من أصوات نحو مليون إسرائيلي هاجروا، مثله، من الاتحاد السوفياتي السابق.

وعمل في المراحل اللاحقة على توسيع هذه القاعدة الانتخابية المؤيدة له.

في كنف نتنياهو

تولى منصب وزير الدفاع في حكومة نتنياهو في 2016، لكنه استقال في 2018 احتجاجا على اتفاق لوقف إطلاق النار مع حركة حماس في قطاع غزة، واصفا إياه بأنه "استسلام للإرهاب".

أسهمت استقالته في تفكك الائتلاف الحكومي والدعوة لانتخابات جديدة.

بين 2021 و2022، تولى منصب وزير المالية في حكومة نفتالي بينيت، وأصبح أحد أشد منتقدي سياسة نتنياهو.

حياته الخاصة

ليبرمان متزوج وأب لثلاثة أولاد. ويذكر غالبا أن زوجته يهودية متدينة، مؤكدا أن علمانيته ليست معارضة للدين، بل تتصدى لما يرى إنها محاولات لإقامة نظام حكم ديني في الكيان العبري.

يقيم في مستوطنة في الضفة الغربية، لكنه لا يدعو إلى ضمّ هذه الأراضي التي تحتلها إسرائيل منذ العام 1967.

وأعلن تأييده لإخضاع جزء من المنطقة للسيطرة الأردنية، وإلغاء اتفاقيات أوسلو.

وبشأن مستقبل قطاع غزة، يؤكد ليبرمان ضرورة "قضاء الجيش التام على حركة حماس بشقّيها العسكري والمدني"، ثم نقل السيطرة على القطاع إلى "جهة خارجية تتولى مسئولية إدارته".

