أمير الكويت يتلقى رسالة خطية من ملك الأردن تتعلق بالعلاقات الثنائية بين البلدين

تلقى أمير دولة الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، رسالة خطية من العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني تتعلق بالعلاقات الأخوية الثنائية التي تجمع البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها وتنميتها في مختلف المجالات.

وقام سفير الأردن لدى الكويت سنان المجالي بتسليم الرسالة إلى نائب الأمير وولي العهد الكويتي الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، بقصر بيان صباح اليوم، بحضور الشيخ ثامر جابر الأحمد الصباح رئيس ديوان ولي عهد الكويت وكبار المسئولين.