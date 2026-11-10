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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

لن تتخيل ما يحدث بجسمك عند تناول البطاطا المشوية

البطاطا المشوية
البطاطا المشوية
قسم المرأة

يُفضل العديد تناول البطاطا المشوية في الفرن خلال فصل الشتاء لانها تمنح الشعور بالدفء والشبع معًا كما انها من الأكلات سهلة التحضير .


ولكن ما لا يعرفه الكثير أن هذه الأكلة لها فوائد صحية عديدة كشف عنها موقع هيلثي .

فوائد تناول البطاطا المشوية

تحسين صحة الجهاز الهضمي :

تحتوي البطاطا المشوية على نسبة جيدة من الألياف الغذائية التي تساعد على تحسين حركة الأمعاء، والوقاية من الإمساك، وتعزيز صحة الجهاز الهضمي .

كما تساهم في الشعور بالشبع لفترات أطول، ما يساعد على التحكم في الشهية.


تعزيز صحة القلب:

تتميز البطاطا باحتوائها على البوتاسيوم، الذي يساعد على تنظيم ضغط الدم، ودعم وظائف القلب والأوعية الدموية، كما تساهم الألياف الغذائية الموجودة بها في تحسين مستويات الكوليسترول، عند تناولها ضمن نظام غذائي متوازن.


تقوية المناعة :

تحتوي البطاطا على البيتا كاروتين الذي يحوله الجسم إلى فيتامين أ، وهو عنصر مهم لدعم وظائف الجهاز المناعي، والحفاظ على صحة الجلد والأغشية المخاطية، كما توفر مضادات أكسدة تساعد على حماية الخلايا من التلف.

طريقة تحضير البطاطا المشوية :

اغسلي البطاطا جيدًا بالماء لإزالة الأتربة العالقة بالقشرة.

جففي الحبات واثقبيها بالشوكة عدة مرات لتسهيل نضجها سريعًا .

رصي البطاطا في صينية، وأضيفي نصف كوب ماء، ثم أدخليها فرنًا ساخنًا على درجة حرارة لا تقل عن 200 مئوية.

اتركيها لمدة 45 إلى 60 دقيقة حتى تنضج تمامًا وتصبح طرية من الداخل، ثم قدميها ساخنة.

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