كواليس استبعاد باسم علي من الجهاز الفني لمنتخب مصر

كشف الإعلامي إبراهيم فايق، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، سبب استبعاد باسم علي، لاعب الأهلي السابق، من الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة علي ماهر، رغم انضمامه إلى المعسكر وبدء المشاركة في التحضيرات لمواجهتي مالاوي.

وأوضح فايق أن باسم علي حضر معسكر المنتخب وبدأ المشاركة في التحضيرات الخاصة بمباراة مالاوي، قبل أن يصدر اتحاد الكرة قرارًا بمنعه من النزول إلى التدريبات، مشيرًا إلى أن علي ماهر هو من أبلغه بقرار الاستبعاد.

وأضاف أن السبب الذي جرى إبلاغ باسم علي به هو عدم امتلاكه الرخصة التدريبية المناسبة، رغم صدور قرار تعيينه وإعلان انضمامه إلى الجهاز الفني وحضوره المعسكر.

وانتقد إبراهيم فايق طريقة التعامل مع الموقف، متسائلًا عن سبب عدم مراجعة الشروط الخاصة بالرخصة التدريبية قبل تعيينه، قائلًا: «يعني يتعين وينزل وبعدين تجيبوها في الرخصة التدريبية؟ طب ما هو ده فشل منكم أصلا من الأول، مش عذر لأنك عينتوه وأعلنتوا ودخل المعسكر وبعدين قلتوا له خد هدومك وامشي؟!».

وبدأ منتخب مصر الأول لكرة القدم استعداداته لمواجهتي مالاوي، ضمن منافسات الجولتين الثالثة والرابعة من التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2027، مع انطلاق المعسكر المغلق للفراعنة، اليوم الإثنين، بمركز المنتخبات الوطنية بمدينة السادس من أكتوبر.

وتوافد لاعبو منتخب مصر على المعسكر، حيث استقبلهم الجهاز الفني الجديد بقيادة علي ماهر، لبدء التحضيرات للمواجهتين، وتجهيز جميع العناصر المختارة والوصول إلى أفضل حالة فنية وبدنية قبل خوض المباراتين.