رامي صبري نجم مهرجان الفسطاط 11 ديسمبر.. حفل جماهيري في خامس أيام المهرجان بعد سلسلة نجاحات عربية

أعلنت إدارة مهرجان الفسطاط عن إحياء النجم الكبير رامي صبري حفلًا غنائيًا ضخمًا يوم 11 ديسمبر المقبل، وذلك في خامس أيام فعاليات المهرجان، في واحدة من أبرز الليالي الغنائية المنتظرة ضمن البرنامج الفني للمهرجان.

ويأتي اختيار رامي صبري امتدادًا للنجاحات الجماهيرية الكبيرة التي يحققها خلال الفترة الأخيرة، سواء داخل مصر أو خارجها، حيث أصبح من أبرز نجوم الغناء الذين تحظى حفلاتهم بإقبال جماهيري واسع.

ويأتي حفل رامي صبري بعد موسم فني حافل بالنجاحات، حيث اختتم حفلات صيف 2026 بحفل جماهيري على المسرح الروماني، قدم خلاله مجموعة من أغنيات ألبومه الأخير «القمر»، إلى جانب أشهر أعماله الغنائية، وسط تفاعل كبير من الجمهور.

وتحمل مشاركة رامي صبري في المهرجان أهمية خاصة، بعدما سبق أن حقق نجاحًا جماهيريًا خلال مشاركته في مهرجان الفسطاط الشتوي في يناير 2026، ليعود مجددًا إلى جمهور المهرجان يغنينا في ديسمبر، وسط توقعات بليلة غنائية مميزة.

ومن المنتظر أن يقدم خلال الحفل باقة من أشهر أغنياته التي ارتبط بها الجمهور، إلى جانب أحدث أعماله، في ليلة جديدة تضاف إلى البرنامج الفني لمهرجان الفسطاط.