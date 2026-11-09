سمكة صغيرة الحجم تقوى العظام وتدعم صحة المخ.. ما هى؟

رغم صغر حجم سمك السردين، فإنه يعد من الأطعمة الغنية بالعناصر الغذائية المهمة لصحة الجسم، حيث يحتوي على البروتين وأحماض أوميجا 3 وفيتامين D والكالسيوم وفيتامين B12، ما يجعله اختيارا غذائيا مفيدا لصحة القلب والعظام والدماغ.

ووفقا لموقع Cleveland Clinic، يعد السردين من أفضل أنواع الأسماك التي يمكن إضافتها إلى النظام الغذائي، بفضل احتوائه على نسبة مرتفعة من أحماض أوميجا 3، إلى جانب مجموعة من الفيتامينات والمعادن الأساسية.

فوائد السردين لصحة الجسم..

1- دعم صحة القلب

يحتوي السردين على أحماض أوميجا 3 الدهنية، التي تساعد على خفض الدهون الثلاثية في الدم، وتدعم صحة الأوعية الدموية، ما يجعله من الاختيارات المفيدة ضمن نظام غذائي صحي للقلب.

2- تقوية العظام والأسنان

يتميز السردين المعلب الذي يحتوي على عظام طرية قابلة للأكل باحتوائه على الكالسيوم، كما يوفر فيتامين D الذي يساعد الجسم على امتصاص الكالسيوم والاستفادة منه في الحفاظ على قوة العظام.

3- دعم صحة المخ والذاكرة

تدخل أحماض أوميجا 3 في تركيب خلايا المخ، وتؤدي دورا مهما في وظائف الجهاز العصبي، كما ترتبط بصحة الدماغ والوظائف الإدراكية.

4- الوقاية من نقص فيتامين B12

يعد السردين مصدرا جيدا لفيتامين B12 الضروري لتكوين خلايا الدم الحمراء والحفاظ على سلامة الأعصاب، ويساعد الحصول على كميات كافية منه في الوقاية من نقص هذا الفيتامين.

5- بناء العضلات وإصلاح الأنسجة

يوفر السردين بروتينا عالي الجودة يحتاج إليه الجسم لبناء العضلات وإصلاح الأنسجة، كما يساعد البروتين على الشعور بالشبع بعد الوجبات.

6- توفير فيتامين D للجسم

يحتوي السردين على فيتامين D الذي يدعم صحة العظام والعضلات، ويساعد الجهاز المناعي على أداء وظائفه بصورة طبيعية.

هل السردين المعلب مفيد مثل الطازج؟

يمكن أن يكون السردين المعلب اختيارا غذائيا مفيدا أيضا، خاصة الأنواع المحفوظة بزيت الزيتون أو الماء، لكن يجب الانتباه إلى كمية الصوديوم الموجودة في بعض المنتجات، واختيار الأنواع الأقل ملحا، خاصة لمرضى ارتفاع ضغط الدم.

أفضل طريقة لتناول السردين

يمكن تناول السردين المشوي أو إضافته إلى السلطات والوجبات المنزلية، مع الليمون والخضراوات، ويفضل تجنب الإفراط في إضافة الملح أو تناوله باستمرار مع المخللات والأطعمة المالحة.